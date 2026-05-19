نشر المركز القومي للبحوث دليلأ شاملًا خطوة بخطوة لضمان سلامة الأضحية وجودة اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك حيث تزداد الحاجة إلى معرفة الأسس العلمية لاختيار الأضحية السليمة، وذبحها بطريقة صحية، وحفظ لحومها بالشكل الأمثل. وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية، وذلك للدكتور رأفت محمد شعبان، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المشتركة، كالتالي:

1- اختيار الأضحية وفحصها ظاهريًا حيث يُفضل شراء الأضحية قبل العيد بيوم أو يومين لإراحتها، ويشترط أن تكون خالية من أربعة عيوب رئيسية: العور، والعرج، والمرض الظاهر، والهزال.

2- العمر المناسب الإبل (5 سنوات فأكثر)، الأبقار والجاموس (سنتان)، الضأن والماعز (عام كامل).

3- الفحص بالنظر حيث الأسنان في الأغنام، يُفضل تبديل زوج واحد فقط من القواطع اللبنية، والحيويةحركة طبيعية، رأس مرفوعة، وإقبال على الأكل، والعينان براقتان وخاليتان من الإفرازات أو البقع الدموية، والفم والأنف أغشية رطبة وخالية من البثور أو الإفرازات.

4- الفحص اليدوي الغدد الليمفاوية في الرقبة غير متورمة، العضلات (الظهر، الكتف، الفخذ) ممتلئة وغير بارزة العظام، البطن والكرش عند الضغط عليها لا يظهر إسهال (لتجنب الغش بالماء والملح)، الجلد الصوف أو الشعر قوي ولا يُنزع بسهولة، وخالٍ من القشور أو الجرب أو الجروح.

5- الإراحة حيث يُنقل الحيوان برفق قبل الذبح بـ 24 ساعة على الأقل لتقليل الإجهاد وتحسين جودة النزف.

6- التوصيم (المنع من الطعام) حيث يُمنع العلف لمدة 12 ساعة قبل الذبح مع إتاحة الماء النظيف فقط، بهدف تفريغ الكرش وتقليل الميكروبات التي قد تنتقل إلى اللحم بعد الذبح.

7- الذبح السليم فيُفضل إجراء الذبح داخل المجازر وتحت إشراف طبيب بيطري. وفي حالة الذبح المنزلي، يُراعى استخدام سكين حاد ونظيف، تثبيت الحيوان على جانبه الأيسر، قطع الشرايين الودجية، والقصبة الهوائية، والمريء معًا، عدم فصل الرأس تمامًا عن الرقبة لضمان استمرار حركة الأطراف وتحقيق نزف جيد، النزف الجيد يُفقد الحيوان نحو 60% من دمه، بينما تتراوح نسبة التصافي بين 45–55% من الوزن الحي.

8- الفحص الداخلي للذبيحة فبعد الذبح والسلخ، يجب فحص الأعضاء الكبد: لونه أحمر وردي، وخالٍ من البقع الدموية أو التحوصلات الليفية أو التليف، القلب: خالٍ من الحويصلات الطفيلية (اليرقات) والتجلطات الدموية، العضلات (اللحم): متماسكة، ذات لون أحمر فاتح، وخالية من تجمعات الدم في الأوعية (خاصة تحت الإبط)، الأحشاء (الكرش والأمعاء): يجب فصلها بعيدًا عن اللحم لتجنب تلوثه بالفضلات.

9- حفظ لحوم الأضحية عن طريق التيبس الرمي (التشميع) حيث تُترك الذبيحة في درجة حرارة الغرفة لمدة 4–6 ساعات في مكان نظيف وجيد التهوية، والتبريد الأولي تُوضع في الثلاجة على درجة حرارة 4–8 مئوية لمدة 6 ساعات إضافية، والتجميد بعد اكتمال النضج، يُقطع اللحم ويُعبأ في أكياس شفافة مفرغة من الهواء، ويُجمد عند -18 درجة مئوية أو أقل.

