أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، انطلاق الموسم الثاني من مسابقة أدب الخيال العلمي والتراجم العلمية، وذلك في إطار دورها في نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا وتشجيع الإبداع الأدبي المرتبط بالعلم.

وتفتح المسابقة أبوابها أمام الأدباء والكتّاب والباحثين والموهوبين من مختلف الفئات العمرية.

مسابقة أدب الخيال العلمي والتراجم

تتضمن مجالات المسابقة القصة القصيرة (مجموعة قصصية)، القصة، الرواية، الترجمة، العمل الأدبي (توثيقي أو نقدي) ترجمة عمل قصصي أو روائي علمي.

ويُشترط أن تكون أعمال القصة القصيرة موجهة للأطفال من سن 6 إلى 18 سنة، الالتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى في السرد، مع إتاحة الحرية في الحوار بين الفصحى والعامية، تُرفع جميع الأعمال بصيغة إلكترونية عبر موقع الأكاديمية.

وأكدت أكاديمية البحث العلمي، أنه تم هذا العام زيادة عدد الأعمال الفائزة وقيمة الدعم المالي للمسابقة، مشيرة إلى أن أدب الخيال العلمي يُعد من أهم الأدوات الحديثة والفعالة في نشر الثقافة العلمية وتحفيز الابتكار.

وأضافت أن الخيال العلمي لم يعد مجرد تصور أدبي، بل أصبح مصدر إلهام حقيقي للعديد من الاختراعات التي تحققت على أرض الواقع، وأسهمت في تشكيل ملامح العالم المعاصر.

يُذكر أن الموسم الأول من المسابقة شهد إقبالًا واسعًا، وأسفر عن فوز 10 أعمال متميزة تنوعت بين القصة القصيرة والرواية والأعمال التوثيقية.

للتقديم والاطلاع على الشروط والتفاصيل، علمًا بأن آخر موعد للتقدم 30 يونيو 2026، اضغط هنا

، وللحصول على نموذج التقديم اضغط هنا.

