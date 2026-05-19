أجرى الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة بكلية الهندسة؛ لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والاطمئنان على انتظام أعمال اللجان، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لإدارة الجامعة لضمان توفير بيئة أكاديمية ملائمة ومستقرة للطلاب.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور محمد عبد العزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

واطمأن الدكتور رامي ماهر، خلال جولته، على تطبيق كافة الإجراءات التنظيمية والالتزام الصارم بالضوابط المعمول بها لضمان حسن سير العملية الامتحانية، مشيداً بتواجد رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين في أماكنهم بانتظام دقيق.

ووجه بضرورة استمرار توفير كافة سبل الراحة والتهوية الجيدة داخل قاعات ومدرجات الامتحانات، وتذليل أي عقبات فوراً لمساعدة الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء من التركيز والهدوء.

وخلال الجولة، حرص نائب رئيس الجامعة على فتح حوار مباشر مع عدد من الطلاب؛ لاستطلاع آرائهم حول مستوى الأسئلة الامتحانية، ومدى توافقها مع المناهج الدراسية المقررة، والوقت المخصص للإجابة، مؤكداً أن الالتزام والانضباط الذي شهدته اللجان يعكس وعي الطلاب وجهد القائمين على العملية التعليمية.

كما قام الدكتور رامي ماهر غالي بتفقد ورشة لوبان والتي تُعد نموذجًا متميزًا للتعاون التعليمي والتطبيقي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية في مجالات التدريب الفني والهندسي ، كما تم تفقد المعامل بالكلية والمكتبة.

وفي ختام جولتة التفقدية، أعرب الدكتور رامي ماهر غالي عن خالص تقديره للجهود المتميزة المبذولة من قِبل إدارة كلية الهندسة وفريق العمل بها ، بما يعزز مكانة الجامعة وريادتها الأكاديمية.

إقرأ أيضا:

تنسيق الجامعات الأجنبية 2026.. برامج جامعة كوين مارجريت بالعاصمة





منح جامعة برومانيا للطلاب المصريين 2026.. رابط التقديم والشروط





من 6 لـ18 سنة.. رابط وشروط مسابقة أدب الخيال العلمي والتراجم



