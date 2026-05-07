نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا رسميًا عبر صفحتها على "فيسبوك"، أوضحت فيه أنها تابعت ما تم تداوله بشأن واقعة اقتحام مجموعة من العناصر من خارج الجامعة حرم جامعة رشيد، على خلفية خلافات شخصية بين عدد من الطلاب، ما أدى إلى حالة من الذعر داخل الحرم الجامعي.

وأكدت "الوزارة" أن إدارة الجامعة استعانت بالأجهزة الأمنية للسيطرة على الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتورطين من الطلاب والعناصر الخارجية إلى النيابة العامة.

وتقرر إيقاف الطلاب المتسببين في الواقعة ومنعهم من دخول الجامعة لحين انتهاء التحقيقات، مع التأكيد على انتظام الدراسة والامتحانات العملية بشكل طبيعي وآمن.

تحول البيان إلى جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

رغم أن البيان بدا في ظاهره متعلقًا بواقعة داخل جامعة رشيد، إلا أنه سرعان ما تحوّل إلى مساحة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تقتصر على الواقعة نفسها، بل امتدت إلى وقائع أخرى أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة.

وكان أبرز ما تم تداوله في هذا السياق الإشارة إلى ما يحدث في محيط كلية البنات بجامعة عين شمس، إذ انتقل النقاش من واقعة رشيد إلى تساؤلات أوسع حول الأمن داخل الجامعات.

تعليقات متباينة ومطالب بتوضيحات حول وقائع أخرى

فور نشر البيان، انهالت التعليقات على الصفحة الرسمية للوزارة، لكن اللافت أن جزءًا كبيرًا منها لم يركز على جامعة رشيد، بل اتجه إلى تساؤلات حول وقائع أخرى، خصوصًا ما يتعلق بمحيط كلية البنات.

وتكررت عبارات مثل: "وكلية البنات؟" و"لماذا لا يتم التحقيق؟"، إلى جانب مطالب بتشديد الإجراءات الأمنية داخل الجامعات، وعودة أنظمة أكثر صرامة مثل الحرس الجامعي أو إنشاء نقاط شرطية داخل الحرم الجامعي.

الوزارة ترد: جميع البلاغات قيد الفحص

ردت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي، في المقابل، على عدد من التعليقات، مؤكدة أن جميع البلاغات والملاحظات التي يتم رصدها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخضع للفحص والمتابعة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حال ثبوت أي وقائع أو مخالفات.

اتساع النقاش حول الأمن داخل الجامعات

بينما ظل بيان جامعة رشيد في صدارة المشهد الرسمي، بدا واضحًا أن النقاش العام تجاوز حدود الواقعة الأصلية، ليطرح تساؤلات أوسع حول ما يحدث في محيط بعض المؤسسات التعليمية، خاصة مع تداول شكاوى غير رسمية من سلوكيات في الشوارع المحيطة ببعض الكليات.

وأشارت تعليقات المتابعين إلى ضرورة تعزيز الوجود الأمني داخل وحول الجامعات لضمان بيئة أكثر أمانًا للطلاب والطالبات.

مصراوي يتتبع خلفيات الجدل المتصاعد.. ماذا حدث بجوار سور كلية البنات؟

تتبع "مصراوي" في هذا السياق، ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات وشهادات، في محاولة لفهم خلفية الجدل المتصاعد، حيث أشار بعض المتابعين إلى منشورات تتحدث عن وقائع يُزعم حدوثها في محيط إحدى الكليات بمنطقة مصر الجديدة، وبالتحديد بالقرب من كلية البنات بجامعة عين شمس.

مزاعم متداولة دون بيانات رسمية مؤكدة

بحسب ما تم تداوله، أشار بعض المستخدمين إلى شكاوى متكررة من تواجد سيارات في محيط الكلية، مع ادعاءات بسلوكيات وُصفت بأنها غير لائقة أو خادشة للحياء، وهو ما أثار حالة من القلق والاستياء بين طالبات وأولياء أمور وفق تلك الروايات.

لكن هذه المزاعم ما زالت في إطار ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون صدور بيانات رسمية تفصيلية تؤكد أو تنفي تلك الوقائع بشكل مباشر.

تباين في الرأي بين التركيز على الواقعة وتوسيع الدائرة

عكست تعليقات الجمهور حالة من التباين، إذ رأى فريق ضرورة التركيز على واقعة جامعة رشيد محل البيان، بينما اعتبر آخرون أن تعدد الشكاوى المتداولة يستوجب توسيع نطاق المتابعة ليشمل جامعات ومناطق أخرى.

دعوات لتعزيز الأمن داخل محيط المؤسسات التعليمية

أظهرت التعليقات حالة من القلق المجتمعي، مع تكرار الدعوات لتعزيز الإجراءات الأمنية داخل وحول المؤسسات التعليمية، لضمان بيئة آمنة في ظل توسع الجامعات وزيادة أعداد الطلاب، وهو ما أعاد فتح النقاش حول منظومة الأمن داخل الحرم الجامعي ومحيطه.

اقرأ أيضا:

وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس جامعة هيروشيما تعزيز التعاون والبرامج المشتركة

خطة لتطوير محيط جامعة القاهرة بمشاركة الطلاب والباحثين