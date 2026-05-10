تضم 8 كليات.. كل ما تريد معرفته عن جامعة حلوان الأهلية بتنسيق 2026

كتب : عمر صبري

03:00 ص 10/05/2026

جامعة حلوان الأهلية

بدأت جامعة حلوان الأهلية مرحلة القبول المبكر وذلك للعام الجامعي 2026 -2027 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وطلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق الجامعات 2026.

وجامعة أهلية غير هادفة للربح أنشئت بالقرار الجمهوري رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٢ ومقرها يقع في حرم جامعة حلوان – عين حلوان في مدينة حلوان علي مساحة ١٦.٨ فدان ( المساحة الاجمالية ٥٢ فدان تقريبا) كمرحلة أولى.

وتتكون جامعة حلوان الأهلية من ٨ كليات تخدم جميع القطاعات الطبية والهندسية والتكنولوجيا والعلوم والحاسب والفنون والانسانيات وإدارة الأعمال وغيرها.

وتطبق جامعة حلوان الأهلية تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين علي التنافس محليا ودوليا ليكونوا قادة المستقبل.

وفيما يلي كليات جامعة حلوان الأهلية بتنسيق 2026:
1- طب الأسنان
2- العلاج الطبيعي
3- العلوم الإنسانية
4- العلوم الأساسية
5- الهندسة
6- الحاسبات
7- الفنون التطبيقية
8- تكنولوجيا العلوم الصحية

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على بدء الدراسة ببرنامج "الدراسات القانونية باللغة العربية" بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2024/2025.

جامعة حلوان الأهلية تنسيق 2026 تنسيق الجامعات الأهلية كليات وبرامج

