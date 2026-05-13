أعلنت جامعة القاهرة الأهلية، عن البرنامج والمصروفات السنوية بالجنيه المصري وذلك للطلاب المقيدين في العام الجامعي 2026 -2025، ومن المقرر الإعلان عن المصروفات الجديدة 2026 -2027.

البرامج الأكاديمية ومصروفات جامعة القاهرة الأهلية تنسيق 2026

فيما يلي قائمة بالبرامج الدراسية وقائمة المصروفات:

كلية الطب 155 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه

كلية الصيدلة 110 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 110 ألف جنيه

كلية الطب البيطري 80 ألف جنيه

كلية الهندسة 80 ألف جنيه

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 80 ألف جنيه

كلية التمريض 60 ألف جنيه

كلية العلوم 60 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال 60 ألف جنيه

كلية السياسة والاقتصاد 60 ألف جنيه

كلية القانون 50 ألف جنيه

كلية التربية للطفولة المبكرة 30 ألف جنيه

