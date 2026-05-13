الطب بـ 155 ألف جنيه.. مصروفات وبرامج جامعة القاهرة الأهلية تنسيق 2026
كتب : عمر صبري
جامعة القاهرة الأهلية
أعلنت جامعة القاهرة الأهلية، عن البرنامج والمصروفات السنوية بالجنيه المصري وذلك للطلاب المقيدين في العام الجامعي 2026 -2025، ومن المقرر الإعلان عن المصروفات الجديدة 2026 -2027.
البرامج الأكاديمية ومصروفات جامعة القاهرة الأهلية تنسيق 2026
فيما يلي قائمة بالبرامج الدراسية وقائمة المصروفات:
كلية الطب 155 ألف جنيه
كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه
كلية الصيدلة 110 ألف جنيه
كلية العلاج الطبيعي 110 ألف جنيه
كلية الطب البيطري 80 ألف جنيه
كلية الهندسة 80 ألف جنيه
كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 80 ألف جنيه
كلية التمريض 60 ألف جنيه
كلية العلوم 60 ألف جنيه
كلية إدارة الأعمال 60 ألف جنيه
كلية السياسة والاقتصاد 60 ألف جنيه
كلية القانون 50 ألف جنيه
كلية التربية للطفولة المبكرة 30 ألف جنيه
