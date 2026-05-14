نشر المركز القومي للبحوث مقالة علمية للدكتورة ياسمين محسن، أستاذ مساعد بقسم العلاج التحفظي وعلاج الجذور وخواص المواد، تزامنا مع اقتراب موسم الحج.

وأكدت الدكتورة ياسمين محسن، أنه تصبح العناية بصحة الفم والأسنان ضرورة لا رفاهية، لضمان أداء المناسك براحة وطمأنينة.

وقدمت مجموعة من الإرشادات للحجاج كالتالي:

1- الفحص الاستباقي: لا تؤجل زيارة طبيب الأسنان قبل السفر، فالكشف المبكر يجنّبك أي آلام طارئة قد تعكر صفو رحلتك الروحانية.

2- الترطيب المستمر: احرص على شرب الماء بانتظام، فهو يحفّز إفراز اللعاب الذي يعمل كمنظف طبيعي للفم ويحميه من الجفاف.

3- العناية اليومية: التنظيف المنتظم بالفرشاة والمعجون، مع استخدام السواك، يمنحك حماية مضاعفة، حيث يجمع بين النظافة الحديثة والهدي النبوي.

4- يتميّز ماء زمزم باحتوائه على عناصر مهمة مثل الفلورايد والكالسيوم، ما يساعد على تقوية مينا الأسنان ومقاومة التسوس، كما أن طبيعته القلوية تساهم في معادلة أحماض الفم وحماية اللثة.

