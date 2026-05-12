تنسيق الجامعات الخاصة 2026.. كل ما تريد معرفته عن كليات جامعة حورس

كتب : عمر صبري

06:29 م 12/05/2026

أعلنت جامعة حورس مصر عن فتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي الجديد 2026 - 2027 تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية تفاصيل والحدود الدنيا لتنسيق القبول في القطاعات المختلفة عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من نتيجة الثانوية العامة 2026 - 2027.

وفيما يلي جميع كليات جامعة حورس مصر:

1- كلية الطب البشري

2- كلية طب الأسنان

3- كلية الصيدلة

4- كلية العلاج الطبيعي

5- كلية الهندسة

6- كلية الذكاء الاصطناعي والمعلومات

7- كلية إدارة الأعمال

8- كلية الألسن والترجمة

9- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

10- كلية الفنون الجميلة والتصميم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

