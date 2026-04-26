ترأس الدكتور حسام صلاح مجلس كلية طب قصر العيني بقاعة "علي باشا إبراهيم"، بحضور وكلاء الكلية، والمدير التنفيذي للمستشفيات، ومستشاري العميد، ورؤساء الأقسام العلمية، وممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية.

ويأتي انعقاد المجلس في إطار انتظام المجالس الدورية للكلية، وحرصها على المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية والبحثية والطبية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والصحية.

وأعرب المجلس عن خالص التهنئة للدكتور أحمد طه، أستاذ الجراحة العامة ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمناسبة اختياره عضوًا بالمجلس الدولي للتقييم الخارجي التابع للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الدولية المرموقة لقامات قصر العيني العلمية.

ووجّه المجلس التحية لفريق وحدة الإيكمو بالكلية لنجاحهم في إجراء أول توصيل لجهاز الإيكمو إلى الشريان الرئوي في مصر، في إنجاز طبي أسهم في إنقاذ حياة مريضة شابة من فشل تنفسي حاد. كما هنأ المجلس أسرة الكلية لاعتماد قصر العيني مركزًا تدريبيًا وحيدًا داخل مصر لبرنامج الفسيولوجيا العصبية السريرية.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور حسام صلاح بدء إجراءات إعادة هيكلة منظومة تقييم الطلاب، في خطوة تستهدف تحديث أدوات القياس والتقويم، وتعزيز كفاءة منظومة الامتحانات بما يتواكب مع المعايير الأكاديمية الحديثة.

كما تناول المجلس عرضًا لنجاحات الأنشطة الطلابية والمجتمعية خلال شهر رمضان، والتي شملت الفعاليات الرمضانية، وإفطار الطلاب، وفعاليات يوم الشهيد، ومبادرة "أثر"، في تأكيد لدور الكلية المتكامل علميًا وإنسانيًا.

وفيما يخص شؤون التعليم والطلاب، ناقش المجلس الطلبات المقدمة من الطلاب، مؤكدًا الالتزام بدراستها وفقًا للأطر القانونية واللوائح المنظمة، وبما يحقق التوازن بين مصلحة الطلاب وضمان انتظام العملية التعليمية. كما استعرض المجلس تنظيم اليوم العلمي الطلابي الأول للعام الدراسي 2025/2026، والذي تناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في سيناريوهات حالات التسمم وتقنية CMAP.

كما ناقش المجلس طلبات طلاب الدراسات العليا، واستعرض آليات تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب متابعة انتظام البرامج الأكاديمية والأنشطة البحثية داخل أقسام الكلية.

وفي إطار الدور المجتمعي، استعرض المجلس أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تضمنت تنظيم قوافل طبية شاملة بحي دار السلام، ومركز رعاية المسنين، إلى جانب زيارات ميدانية لدور الأيتام ومؤسسات دعم الأطفال، بمشاركة عدد من التخصصات الطبية، تأكيدًا على التزام الكلية بدورها المجتمعي الفاعل.

كما استعرض المجلس عددًا من الفعاليات العلمية، من بينها المنتدى الشهري لمكتب الذكاء الاصطناعي حول "اضطرابات النوم"، والمؤتمرات السنوية لعدد من الأقسام، بالإضافة إلى اليوم العلمي لطلاب الطب الشرعي.

وفيما يتعلق بنشاط المستشفيات، استعرض المجلس تقرير الأداء خلال إجازة العيد، واللقاء التعريفي لأطباء الامتياز الجدد، فضلًا عن المتابعة الميدانية لتدشين منظومة العيادات الخارجية الذكية، وانعقاد جلسة اختيار تخصصات الأطباء المقيمين.

إشراف البعثات.. تعرف على شرط ضروري لو عايز تدرس في جامعات برا 2026





بنسبة 10%.. رئيس جامعة العاصمة يكشف تفاصيل رفع أعداد الطلاب الوافدين





قواعد جديدة لقبول المصريين بالجامعات الأجنبية



