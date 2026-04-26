أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف قرارًا بغلق أحد المطاعم بدائرة المركز لمدة شهر، وذلك تنفيذًا لمذكرة صادرة عن مديرية التموين والتجارة الداخلية، في ضوء نتائج الحملات الرقابية المشتركة على المنشآت الغذائية.



مخالفة الاشتراطات الصحية



وجاء قرار الغلق بسبب مخالفة المطعم لأحكام قانون المحال العامة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والضوابط المنظمة لتداول الأغذية، بما يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

ضبط أغذية فاسدة داخل مطعم شهير

وكانت الحملة الرقابية، التي نُفذت بالتنسيق مع مديرية التموين وبحضور عزة بسيوني، مدير إدارة بندر بني سويف، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب سلع منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وبدون بيانات.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حملات مستمرة لحماية المواطنين

من جانبه، أكد محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

توجيهات المحافظ

وفي السياق ذاته، وجّه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات الرقابية المكثفة والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة المعروض من السلع الغذائية.