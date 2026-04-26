ترأست الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاجتماع الدوري لمجلس القطاع، حيث استعرضت خلاله أبرز الأنشطة والجهود المجتمعية التي تنفذها الجامعة في مختلف المحافظات، معلنة أن القافلة التنموية المرتقبة بقرية البسيونية بمحافظة الفيوم مقرر تنظيمها في 29 أبريل الجاري.

وخلال الجلسة، أعلنت عن تبني مبادرة "وفرها تنورها"، التي تستهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية متنوعة واستخدام هوية بصرية موحدة في المواد الإعلامية الخاصة بالحملة من خلال استخدام شعار المبادرة .

كما استعرضت أحدث نتائج أعمال المرصد المجتمعي بالجامعة، داعية طلاب الكليات والمعاهد للانضمام إلى فريق المتطوعين، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، بما يعزز دور الشباب في خدمة المجتمع.

وفي سياق متصل، أشارت إلى إطلاق حملة توعوية لمكافحة المخدرات تحت عنوان "الإدمان... بداية سهلة ونهاية صعبة"، والتي تتضمن مجموعة من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي بمخاطر الإدمان.

وعلى صعيد دعم الاستدامة، تناول الاجتماع استعراض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى مواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم مشروعات مبتكرة.

وتشمل المبادرة 6 فئات رئيسية: المشروعات كبيرة الحجم، والمتوسطة، والشركات الناشئة، والمشروعات المحلية الصغيرة، ومشروعات المرأة المرتبطة بتغير المناخ، إضافة إلى المبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وتوفر المبادرة فرص تعاون مع جهات تمويلية ومنظمات دولية، إلى جانب عرض المشروعات الفائزة خلال مؤتمرها الوطني، حيث يحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية وفرص للمشاركة في مؤتمرات محلية ودولية، من بينها مؤتمر COP31 المقرر عقده في تركيا.

وأشارت إلى فتح باب التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة، وفقًا للشروط والمعايير المحددة.

