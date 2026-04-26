يشمل 9 محاضرات.. تنظيم ملتقى علمي مصري فرنسي في أمراض الكبد والجهاز الهضمي

كتب : عمر صبري

02:00 ص 26/04/2026

الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب قصر العيني

أعلن الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، عن تنظيم فعاليات “الملتقى العلمي المصري الفرنسي في تخصص أمراض الكبد والجهاز الهضمي”، وذلك في إطار حرص الكلية على تعزيز التعاون الدولي والانفتاح على أحدث المدارس العلمية العالمية.

ويُعقد هذا الملتقى العلمي المتميز بالتعاون بين كلية طب قصر العيني، وجامعة باريس سيتي، ومستشفى بوجون بفرنسا، ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث، في نموذج يعكس شراكة علمية رفيعة تجمع بين الخبرات المصرية والفرنسية في واحد من أهم التخصصات الطبية الحيوية.

ويأتي المؤتمر في صورة يوم علمي مكثف يستهدف تحقيق أقصى استفادة علمية، حيث يتضمن برنامجًا متقدمًا يشتمل على تسع محاضرات علمية حديثة يقدمها نخبة من كبار الأساتذة والخبراء من مصر وفرنسا، إلى جانب مناقشة حالتين إكلينيكيتين من واقع الممارسة الطبية في البلدين، بما يتيح تبادل الخبرات وتعميق الفهم التطبيقي بين المشاركين.

ومن المقرر أن تُفتتح فعاليات المؤتمر بجلسة رسمية يلقي خلالها الدكتور حسام صلاح مراد كلمة ترحيبية، إلى جانب كلمات لكل من الدكتور أحمد عبدالعزيز – مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، والبروفيسور فيليب روسنيوسكي – المنسق الفرنسي للتعاون، والدكتور كريم سعيد – الملحق العلمي للتعاون الجامعي بالسفارة الفرنسية في مصر.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء من الجانبين المصري والفرنسي، حيث تتنوع الجلسات العلمية لتغطي أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات أمراض الكبد والجهاز الهضمي، مع التركيز على التحديات الصحية المعاصرة مثل التهاب الكبد الفيروسي، وتطوير أساليب التشخيص والعلاج.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد أن هذا الملتقى يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة قصر العيني كمركز إقليمي رائد في التعليم الطبي والبحث العلمي، ويعكس التزام الكلية بدعم التعاون الدولي بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

إقرأ أيضا

إشراف البعثات.. تعرف على شرط ضروري لو عايز تدرس في جامعات برا 2026

بنسبة 10%.. رئيس جامعة العاصمة يكشف تفاصيل رفع أعداد الطلاب الوافدين

غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لمخالفي أنظمة الحج في السعودية |تفاصيل
شئون عربية و دولية

غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لمخالفي أنظمة الحج في السعودية |تفاصيل
ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
زووم

ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
تنفيذًا لتوجيهات نتنياهو.. غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف حزب الله في جنوب
شئون عربية و دولية

تنفيذًا لتوجيهات نتنياهو.. غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف حزب الله في جنوب
حدث بالفن| أول مداخلة لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية وقبلة محمد سامي
زووم

حدث بالفن| أول مداخلة لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية وقبلة محمد سامي
قاهر خط بارليف.. قصة إسماعيل بيومي ابن الإسماعيلية في حرب أكتوبر (فيديو
أخبار المحافظات

قاهر خط بارليف.. قصة إسماعيل بيومي ابن الإسماعيلية في حرب أكتوبر (فيديو

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026