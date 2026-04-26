إعلان

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

12:21 م 26/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 26-4-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفعت أسعار اليورو اليوم؟

ارتفع سعر اليورو اليوم، مدعومة بصعود الدولار في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بالبنوك، على خلفية مخاوف من تعثر وقف الحرب واستمرار الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة، وهو ما أدى إلى عودة خروج جزئي للاستثمارات الأجنبية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.37 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و61.74 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

بنك مصر: 61.37 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و61.74 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك القاهرة: 61.37 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و61.74 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.36 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و61.74 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

البنك التجاري الدولي: 61.35 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و61.75 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

