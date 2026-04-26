رغم تعثر المفاوضات مع إيران.. ترامب يُجدد إشادته بالقيادة الباكستانية

كتب : مصطفى الشاعر

12:06 م 26/04/2026 تعديل في 12:26 م

ترامب وعاصم منير وشهباز شريف

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إشادته برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس أركان الجيش المارشال عاصم منير، واصفا إياهما بالشخصيتين "الرائعتين".

إشادة رئاسية استثنائية

أعرب ترامب، اليوم الأحد، عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها إسلام آباد للوساطة وتقريب وجهات النظر مع طهران، سعيا لإنهاء الصراع الدبلوماسي القائم، قائلا: "أعتقد أن باكستان رائعة، والمارشال عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف يقومان بعمل عظيم، وكما تعلمون، هما يرغبان في رؤية اختراق حقيقي يحدث".

كواليس الدبلوماسية المتعثرة

تأتي هذه الإشادة، وهي الثانية من نوعها هذا الشهر، في وقت شهدت فيه العملية الدبلوماسية تعثرا مفاجئًا؛ حيث ألغى ترامب زيارة كانت مقررة للمبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى باكستان للقاء مسؤولين إيرانيين.

وبحسب صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، فقد غادر وزير الخارجية الإيراني البلاد اليوم الأحد، عقب سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين، مما يعكس تعقيد المشهد رغم المساعي الباكستانية الحثيثة.

سجل من الدعم المتبادل

كان دونالد ترامب، قد مهد لهذه العلاقة الوطيدة بمنشور سابق في 17 أبريل عبر منصة "تروث سوشيال"، وجّه فيه الشكر للقيادة الباكستانية، واصفا إياها بـ "القيادة الرائعة".

ويعكس هذا الدعم العلني المتكرر اعتماد واشنطن على إسلام آباد كقناة اتصال حيوية وموثوقة مع الجانب الإيراني، بهدف الوصول إلى تسوية سلمية للصراعات الإقليمية المتزايدة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إصابة قد تُنهي الرحلة.. ماذا قدم محمد صلاح في 440 مباراة مع ليفربول؟
رياضة عربية وعالمية

إصابة قد تُنهي الرحلة.. ماذا قدم محمد صلاح في 440 مباراة مع ليفربول؟
20 صورة..رانيا منصور توثق زيارتها إلى أسوان برحلة في النيل
زووم

20 صورة..رانيا منصور توثق زيارتها إلى أسوان برحلة في النيل
كيف يؤثر الامتناع عن القهوة لمدة أسبوعين على صحة الإنسان؟
نصائح طبية

كيف يؤثر الامتناع عن القهوة لمدة أسبوعين على صحة الإنسان؟
تنسيق تركي أمريكي مكثف حول المفاوضات الجارية مع إيران
شئون عربية و دولية

تنسيق تركي أمريكي مكثف حول المفاوضات الجارية مع إيران
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد؟

وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبلة