قطع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الطريق أمام التكهنات التي تُشير إلى "احتمال تنحيه عن السلطة"، مؤكدا بقاءه في منصبه واستمراره في قيادة حزب العمال خلال الانتخابات المقبلة.

ستارمر يتحدى محاولات الإطاحة به

وفي حوار مع صحيفة "صنداي تايمز" نقلته وكالة "بلومبرج"، اليوم الأحد، وصف ستارمر التقارير التي تتحدث عن إجباره على الاستقالة أو مواجهة تحدٍ على زعامة الحزب بأنها مجرد "لغو" لا أساس له من الصحة.

اعتراف بالخطأ وغضب من "الفضيحة"

رغم إقراره مجددا بأن تعيين بيتر ماندلسون سفيرا لدى الولايات المتحدة كان "خطأ"، إلا أن ستارمر أبدى غضبه من انشغال الرأي العام بهذه القضية على حساب ملفات حكومية أكثر إلحاحا.

وأوضح كير ستارمر، أنه يتفهم التساؤلات المُثارة، لكنه شدد على انشغاله بمهام أكبر، قائلا: "لدي عمل كثير للقيام به في حرب أخوضها على جبهتين".

تأتي هذه التصريحات لتؤكد إصرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على المضي قدما في برنامجه الحكومي، رافضا الاستجابة للدعوات المطالبة بتنحيه بسبب الخطأ الذي وصفه معارضوه بالفضيحة.