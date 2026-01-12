استضافت الجامعة الألمانية، المؤتمر الدولي الأول حول الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة، ودور القضاء والتحكيم في تسويتها، حيث استقبل الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة كل من المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور سامح أحمد زكي وزير الطيران المدني، والمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق ، وذلك في حضور الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة ، الدكتور طارق رياض رئيس قسم القانون بالجامعة الألمانية بالقاهرة.

وأكد الدكتور سامح أحمد زكي، وزير الطيران المدني، سعادته بالمشاركة في المؤتمر الدولي الأول حول الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة، ودور القضاء والتحكيم في تسويتها، مقدماً الشكر للمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة على إقامة هذا المؤتمر، لافتاً إلى أن انعقاد المؤتمر يعكس اهتماماً متنامياً بمجال الطيران، وتطوير الأطر القانونية، ونقل الخبرات المختلفة في هذا المجال

وأضاف وزير الطيران المدني أن الوزارة ملتزمة بتطبيق الإطار القانوني وكافة القوانين الحاكمة وفقاً للتشريعات المصرية، مع الالتزام بتطبيق جميع معايير السلامة، وتطوير مهارات العنصر البشري، بما ينعكس إيجاباً على نمو السياحة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم أسواق الطيران المدني في المنطقة، لافتاً إلى أن حوادث الطيران المدني تُعد من الأمور بالغة الحساسية، وهو ما يُلزم الوزارة بتطبيق كافة القواعد التي تحكم قوانين الطيران، وتحقيق الشفافية في التحقيقات الخاصة بأي حوادث قد تحدث.

وأوضح أنه يثق في أن يُسفر المؤتمر عن رؤية مشتركة تدعم منظومة السلامة والحوكمة، وتعزز من دور مصر في مجال الطيران المدني على مستوى المنطقة.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الجامعة الألمانية بالقاهرة تعتز بدورها كشريك فاعل في دعم قضايا الدولة المصرية، وتعزيز الحوار العلمي والقانوني على المستويين الوطني والدولي، مشيراً إلى أن استضافة الجامعة لهذا المؤتمر الدولي الهام، الذي تنظمه هيئة قضايا الدولة احتفالاً بمرور مائة وخمسين عاماً على إنشائها، تمثل شهادة تقدير لدور الهيئة العريق في حماية المشروعية، وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق والمصالح العامة للدولة .

وأوضح أن اختيار موضوع الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني يعكس وعياً عميقاً بالتحديات المعاصرة التي يفرضها هذا القطاع الحيوي، والذي لم يعد شأناً فنياً فحسب، بل أصبح مجالاً تتقاطع فيه الأبعاد القانونية والقضائية والاقتصادية والتكنولوجية.

وأشار منصور إلى أن ما يشهده قطاع الطيران من تطورات متسارعة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، يفرض على الجميع — من أكاديميين وقضاة وخبراء — مسؤولية مشتركة لتطوير الأطر القانونية وآليات تسوية المنازعات، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة في منظومة الطيران المدني.

وأكد أن تنظيم هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، حيث يمثل منصة علمية وتطبيقية لربط الدراسة الأكاديمية بالواقع العملي، ويتيح للطلاب والباحثين فرصة الاطلاع على أحدث القضايا القانونية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، والتفاعل المباشر مع نخبة من القضاة والخبراء والمتخصصين، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية متميزة قادرة على التعامل مع القضايا المعقدة ذات البعد الدولي.

وتابع: الجامعة الألمانية بالقاهرة تؤمن إيماناً راسخاً بأن التكامل بين المؤسسات القضائية والجامعات والوزارات و مراكز الفكر هو السبيل الأمثل لإنتاج معرفة رصينة، وتقديم حلول عملية، وبناء كوادر قادرة على مواكبة المستقبل.

