إعلان

بمشاركة 41 جامعة.. انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم لطلاب الجامعات 6 مارس

كتب : عمر صبري

01:36 م 03/03/2026

الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للطلبة والطالبات، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 14 مارس 2026، بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية، برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار حرص الوزارة على دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز ممارسة الرياضة داخل الجامعات.

وتشهد الدورة مشاركة 28 جامعة في منافسات الطلبة، و13 جامعة في منافسات الطالبات، بما يعكس الإقبال المتزايد على الأنشطة الرياضية الجامعية، وحرص المؤسسات التعليمية على دعم مشاركة الطلاب في الفعاليات التي تسهم في تنمية مهاراتهم البدنية والاجتماعية.

وتقام الأدوار التمهيدية وفق التوزيع الإقليمي داخل عدد من الجامعات بمختلف المحافظات، على أن تُقام الأدوار النهائية مجمعة على ملاعب مركز شباب الجزيرة، في أجواء رياضية تنافسية تعزز قيم الانتماء والعمل الجماعي والروح الرياضية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد راغب، مساعد الوزير للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن الدورة الرمضانية تمثل نموذجًا متميزًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في دعم الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل الجامعات باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والتنافس الشريف، وتوفر بيئة إيجابية لاكتشاف المواهب الرياضية وصقلها، بما يعزز من دور الجامعات في إعداد جيل يتمتع بالصحة البدنية والوعي المجتمعي.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي في ضوء استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى الاهتمام بالأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية، وداعمًا رئيسيًا لبناء شخصية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز الرياضي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على العطاء والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.

اقرأ أيضًا:

قرارات حكومية عاجلة للمستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الرياضي المصري للجامعات طلاب الجامعات الدورة الرمضانية كرة القدم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟
رياضة محلية

"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟
هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
جنة الصائم

هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
شئون عربية و دولية

غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
نقلها إعلامي.. جون إدوارد يتحدث لأول ويفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع فيريرا
رياضة محلية

نقلها إعلامي.. جون إدوارد يتحدث لأول ويفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع فيريرا
صحفي أمريكي: اعتقال عملاء موساد في قطر والسعودية خططوا لتفجيرات
شئون عربية و دولية

صحفي أمريكي: اعتقال عملاء موساد في قطر والسعودية خططوا لتفجيرات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026