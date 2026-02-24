انعقد مجلس كلية الطب البيطري جامعة القاهرة برئاسة الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية، وبحضور الوكلاء وأعضاء مجلس الكلية، ونقيب عام أطباء بيطريين مصر الدكتور مجدي حسن، واللواء دكتور أيمن منير، مدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة.

استعرض العميد الموقف التنفيذي لتطوير مستشفى الكلية، وما تم اتخاذه من إجراءات إدارية وفنية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، إلى جانب مستجدات إضافة خدمات الاستضافة، والمتجر، والصيدلية البيطرية، وتطور منظومة الإسعاف البيطري بما يعزز دور الكلية الخدمي والمجتمعي.

أشار إلى ما تم إنجازه بشأن اعتماد البرامج والتواصل مع المجلس الصحي المصري، بما يعزز مكانة الكلية في التدريب المهني المتخصص.

ووجّه المجلس الشكر والتقدير إلى النقيب العام د. مجدي حسن لدعمه الكريم لوحدة تكنولوجيا تصنيع منتجات اللحوم والألبان البحثية بقسم تكنولوجيا الأغذية، والموافقة على تطويرها لتخدم التدريب العملي وطلاب الدراسات العليا والطلاب.

كما استعراض خطة تطوير وحدة تربية الأغنام والاستعدادات لتوفير أضاحي العيد في إطار خدمة المجتمع.

من ناحية أخرى، تطرق عميد الكلية إلى المبادرات والأنشطة التي أعلنت عنها الكلية وهي: مبادرة إدارة تُحدث تميز 360، مسابقة الابتكار الطلابي VetNova، الدورات التدريبية في مكافحة الفساد والإصلاح الإداري، دورة “الماليات لغير الماليين”.

استعرض المجلس أيضا ما تم إنجازه في لجنة التعليم والطلاب والبرامج المتميزة، والاجتماعات الخاصة بتطوير اللوائح والبرامج، إضافة إلى الزيارات الميدانية لطلاب البرامج المتميزة إلى المصانع والشركات الخاصة خلال الفترة الماضية.

كما اعتمد المجلس عدة لوائح وآليات شملت: اللائحة المالية الجديدة للدراسات العليا والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أغسطس القادم، اعتماد اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة، اعتماد آليات متابعة بروتوكولات التعاون، اعتماد وحدة الشكاوى الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني، اعتماد لائحة النزاهة والأمانة العلمية، اعتماد وحدة إدارة المشروعات، اعتماد موضوعات وحدة ضمان الجودة، ومنها تقرير إعداد الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية وتجديد تشكيل اللجان الفنية التابعة للوحدة بالإضافة إلى المصادقة على قرارات العميد في شؤون الأفراد والعلاقات الثقافية والموارد البشرية والدراسات العليا والتعليم والطلاب واعتماد الترقيات والإجازات والمنح والانتدابات واعتماد محاضر لجان خدمة المجتمع والدراسات العليا والتعليم والطلاب.

واختُتمت أعمال المجلس بالتأكيد على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، واستكمال مسيرة التطوير المؤسسي والأكاديمي، بما يرسّخ مكانة الكلية كصرح علمي رائد في خدمة المجتمع وتنمية الثروة الحيوانية.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تكشف طقس الأسبوع حتى 28 فبراير وأمطار وانخفاض الحرارة

الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "المقبلين على الزواج"







آليات التسعير بالمستشفيات الخاصة في طلب إحاطة بالبرلمان.. و4 مقترحات لضبط الأسعار والرقابة