استضافت جامعة العاصمة مهرجان «تطوعك.. يمكنهم» الذي أطلقه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالجامعات المصرية، انطلاقًا من دوره الوطني في حماية حقوق الطفل وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية. وتُعد جامعة العاصمة من أوائل الجامعات التي احتضنت هذه الفعالية.

أقيم المهرجان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبمشاركة فعّالة من قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العاصمة تحت قيادة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

جاء التنفيذ والتنسيق من خلال مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بإشراف الدكتورة سماح سالم مدير المركز، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت إشراف نشوى علي.

واستقبلت الجامعة وفد وحدة التطوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة للتعريف بأنشطة الوحدة وتسليط الضوء على جهود المجلس في دعم ورعاية الطفل ونشر ثقافة حقوقه، إلى جانب تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي وتعزيز المشاركة الإيجابية لدى الشباب.

عُقدت فعاليات المهرجان بقاعة الدكتور أحمد كمال بكلية الخدمة الاجتماعية، وافتتحه الدكتور زغلول عباس عميد الكلية، الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبدأ البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عزف السلام الجمهوري.

وتضمن المهرجان عددًا من الأنشطة التوعوية والعروض التقديمية التي قدمها علي عبد العال مدير إدارة النشر والإعلام بالمجلس، علياء محمد مديرة وحدة التطوع، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية وورش عمل مبسطة وعرض تجارب واقعية لنماذج تطوعية مؤثرة ميدانيًا.

وشهدت الفعالية تفاعلًا مثمرًا بين وفد المجلس وطلاب الجامعة، حيث استُلهمت روح التطوع من أجواء شهر رمضان المبارك.

كما قام المجلس بتوزيع هدايا ذات طابع رمضاني، مما أضفى أجواءً من البهجة على الطلاب المشاركين.

حظي المهرجان بحضور متميز من طلاب الجامعة الذين أشادوا بالفعالية، وأبدوا رغبتهم في الانخراط في العمل التطوعي، وقام عدد منهم بالتسجيل الفعلي عبر منصة وحدة التطوع بالمجلس.

وتأتي هذه الفعالية في إطار تشجيع طلاب الجامعة على الانخراط في العمل التطوعي المنظم، من خلال إتاحة فرص حقيقية لخدمة قضايا الطفولة والأمومة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والمجتمعية وتعزيز إحساسهم بالمسؤولية الوطنية.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

لمناقشة التشريعات والاتفاقيات الدولية.. "البرلمان" يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل

إبراهيم عيسى: الفصل بين الدين والسياسة أساس حل الصراع العربي الإسرائيلي