

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية تسجيل رغباتهم حتى السبت المقبل، بحد أدنى لدبلوم المدارس الثانوية "التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق"، ولدبلوم المعاهد الفنية المتوسطة "التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق– الخدمة الاجتماعية" دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60% فأكثر.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لدبلوم المدارس المتقدمة التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق نظام الخمس سنوات 75%.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى لدبلوم السالزيان الدون بوسكو، ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة شعبة تمريض عام، 75 % فأكثر.

وأكدت أن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة أكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.