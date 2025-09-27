كتب- عمر صبري:

هنأ الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة جالة العزب، عميد المعهد القومي لعلوم الليزر، وفريق الجودة بالمعهد، بمناسبة حصول المعهد على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إضافة إلى اعتماد برنامجي دكتوراه الفلسفة في علوم الليزر - تخصص تطبيقات الليزر الهندسية، وماجستير علوم الليزر – تخصص تطبيقات الليزر الهندسية.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية وفق معايير الجودة العالمية، ويعزز مكانتها كبيت خبرة وطني في علوم الليزر وتطبيقاتها، كما يدعم توجه الدولة نحو الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن الجامعة مستمرة في استكمال منظومة الاعتماد وضمان الجودة بكافة كلياتها ومعاهدها بما يرفع تنافسية خريجيها عالميًا، موجهًا الشكر لفريق الجودة على ما بذلوه من جهد مثمر ساهم في تحقيق هذا النجاح.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جالة العزب، أن اعتماد البرامج الجديدة يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مجال الليزر والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدة حرص المعهد على إعداد خريجين وباحثين يمتلكون المهارات والمعرفة التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي، وموجهة التهنئة والشكر لأساتذة المعهد وفريق الجودة وجميع العاملين على تفانيهم والتزامهم بأعلى المعايير العلمية.

فريق وحدة ضمان الجودة بالمعهد:

د. سعاد أحمد فرغلي الفقي – مدير وحدة ضمان الجودة، ومنسق معيار إدارة الجودة والتطوير.

د. أمنية حمدي عبد الرحمن – نائب مدير وحدة الجودة، منسق معيار التخطيط الاستراتيجي، وقائم بأعمال رئيس قسم تطبيقات الليزر الهندسية.

مرفت حنفي توفيق – المسئول الإداري بالوحدة.

منال محمد نوير – سكرتارية الوحدة.

الفريق التنفيذي لوحدة ضمان الجودة:

د. عبير محمد صلاح الدين – منسق معيار القيادة والحوكمة، ونائب مدير وحدة التدريب.

د. محمود عبد الحميد أحمد – عضو معيار القيادة والحوكمة.

د. عصام محمد عبد العليم – عضو معيار القيادة والحوكمة.

د. مصطفى زيدان – عضو معيار القيادة والحوكمة.

د. رامي رمضان البشار – منسق معيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

د. جمال محمد الغنام – منسق معيار الجهاز الإداري.

د. دعاء أحمد عبد الفضيل – منسق معيار الموارد المالية.

د. رانيا محمد عبد العظيم – منسق معيار البرامج التعليمية والمعايير الأكاديمية، ومنسق زيارة الاعتماد البرامجي.

د. وفاء مصطفى علي – منسق معيار التدريس والتعلم.

د. سمر رضا السيد – نائب مدير مركز تكنولوجيا الليزر، منسق معيار الطلاب والخريجين.

د. دعاء يوسف عبد الفتاح – منسق معيار البحث العلمي والأنشطة التعليمية.

د. حامد محمود قنديل – منسق معيار الدراسات العليا.

د. إيمان شريف محمود – منسق معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.

د. يوسف جمال فؤاد – عضو لجنة الاستبيانات.

د. مصطفى محمد عطية – عضو لجنة الاستبيانات.

سوزان محمود بدر الدين – مسئول الكادر العام.

