رابط التسجيل في مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة القاهرة عن انطلاق مؤتمر CU-AI Nexus 2025، الأول من نوعه في مجال الذكاء الاصطناعي، ليكون منصة وطنية تجمع بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والحكومة، في خطوة تعكس التزام الجامعة بدعم البحث العلمي والابتكار بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتبدأ الفعالية بالكشف عن إستراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الجامعة كمركز رائد في هذا المجال.

كما يشهد المؤتمر انطلاق الهاكاثون الوطني بمشاركة طلاب الجامعة في منافسات تهدف إلى ابتكار حلول عملية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن الحدث محاضرة يقدمها مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار بعنوان: Design Thinking for Creative Solutions، لدعم المشاركين في تحويل أفكارهم إلى ابتكارات قابلة للتنفيذ.

ويتم كذلك استعراض دور شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، باعتبارها الجسر الذي يربط بين الأفكار البحثية وتحويلها إلى مشروعات وشركات ناشئة.

للتسجيل في المؤتمر عبر الرابط: اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

من بينها ختان الإناث.. ننشر حالات الاستبعاد من الدعم النقدي

"التنظيم والإدارة": انتقال 55 ألف موظف للعاصمة الإدارية وفق احتياجات الجهات الإدارية