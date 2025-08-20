كتب- عمر صبري:

أطلقت كلية طب قصر العيني برنامجًا تدريبيًا عمليًا لطلاب السنوات الثالثة حتى الخامسة داخل أقسام الكلية المختلفة، بهدف صقل مهاراتهم العملية وتعزيز خبراتهم السريرية.

ويستمر البرنامج لمدة شهر كامل بمشاركة نحو 1200 طالب، حيث شهد الأسبوع الأول تدريب ما يقارب 300 طالب. ويتولى الإشراف على التدريب 18 عضوًا من هيئة التدريس منسقين عن كل قسم، يقومون بالتخطيط اليومي للبرامج، وتوزيع الطلاب، ومتابعة الحضور والانضباط، فضلًا عن إعداد تقييم أسبوعي لأداء الطلاب.

ويساعدهم في التنظيم 85 طالبًا من الكلية والاتحاد الطلابي، يتابعون سير الفعاليات اليومية، ويتواصلون مع منسقي الأقسام والأطباء النواب لضمان دقة وكفاءة التنفيذ.

وشمل التدريب هذا العام 18 قسمًا من أقسام الكلية، بينها خمسة أقسام جديدة لم تُدرج في الأعوام السابقة: جراحة التجميل، الأمراض الجلدية، أمراض الروماتيزم، أمراض الذكورة، وجراحة الأوعية الدموية، إضافة إلى 13 قسمًا مستمرًا من السنوات الماضية. ويأتي هذا التوسع بعد أن اقتصر التدريب الصيفي العام الماضي على 13 قسمًا فقط، بهدف تنويع الفرص وإتاحة تجربة تعليمية شاملة.

وأعرب الدكتور حسام صلاح عن تقديره لجهود الأقسام الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في إدارة البرنامج، مؤكدًا أن التنظيم الدقيق والجهد الميداني يمثلان العمود الفقري لإنجاح التدريب. وأضاف أن البرنامج الصيفي خطوة أساسية لتأهيل الطلاب عمليًا وتعزيز ثقتهم وكفاءتهم في مواجهة التحديات المهنية.

كما أوضحت الدكتورة حنان مبارك أن تنظيم البرنامج يعكس حرص الكلية على الدمج بين الدراسة النظرية والخبرة العملية، بما يسهم في إعداد جيل من الأطباء القادرين على تقديم خدمة صحية عالية الجودة، واكتساب مهارات عملية متوافقة مع متطلبات سوق العمل.

