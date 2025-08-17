الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تابع الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، يرافقه الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة الأكاديمي لجامعة الوادي الجديد الأهلية والوفد المرافق، اليوم الأحد، سير عملية التقديم للطلاب الجدد بالكليات المختلفة بجامعة الوادي الجديد الأهلية.

وتفقد "طنطاوي" لجان الاستقبال والإرشاد داخل مقر التقديم، واطمأن على انتظام العمل وسهولة الإجراءات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية جاءت كصرح تعليمي متطور يواكب متطلبات سوق العمل الحديثة، ويتيح لأبناء المحافظة فرص تعليم جامعي متميز دون عناء الانتقال للمحافظات الأخرى.

وشدد رئيس جامعة الوادي الجديد، على أهمية توفير الدعم الكامل للطلاب الجدد، وتذليل أية عقبات قد تواجههم خلال مرحلة التقديم، مشيرًا إلى أن الجامعة الأهلية بالوادي الجديد تضم برامج أكاديمية متطورة في مختلف التخصصات، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.