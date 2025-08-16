الأسنان بـ139 ألف جنيه.. مصروفات جامعة دراية بتنسيق الجامعات 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة دراية، عن مصروفات العام الدراسي الجديد لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وذلك نظير الفصل الدراسي الواحد كالتالي:

- الصيدلة فارما دي 46 ألفًا و500 جنيه.

- الصيدلة الإكلينيكية 49 ألفًا و610 جنيهات.

- العلاج الطبيعي 45 ألفًا و375 جنيهًا.

- الأسنان 69 ألفًا و575 جنيهًا.

- إدارة الأعمال 26 ألف جنيه.

