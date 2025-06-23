تعرف على كلية الاقتصاد المنزلي.. توضيح لطلاب الثانوية بتنسيق 2025

كتب- عمر صبري:

كشفت جامعة حلوان، كافة المعلومات الموثوقة والرسمية لطلاب الثانوية العامة 2025 عن كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان وهي مؤسسة تعليمية وبحثية وخدمية رائدة متميزة في العملية التعليمية وإنجاز البحوث العلمية التطبيقية وخدمة المجتمع على المستوى القومي والإقليمي.

تعمل كلية الاقتصاد المنزلي على إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل في مجالات التغذية وعلوم الأطعمة، التغذية العلاجية، الملابس والنسيج، إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، الاقتصاد المنزلي التربوي، الصناعات الجلدية، من خلال برامج متطورة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا تحكمها المعايير القومية القياسية.

وتقديم خدمة بحثية متميزة من خلال توفير المناخ الملائم لإنجاز أبحاث علمية تتسم بالكفاءة، حيث أنها الكلية الوحيدة في هذا المجال المعتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والكلية الأم ورائدة في مجال التخصص.

أقسام كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان

وتضم أقسام الكلية: قسم التغذية وعلوم الأطعمة، قسم الملابس والنسيج، قسم إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، قسم الاقتصاد المنزلي التربوي، قسم الصناعات الجلدية

وتحتوي الكلية على برنامج "تكنولوجيا تصنيع الملابس" برنامج خاص متميز بنظام الساعات المعتمدة بمصروفات، الاقتصاد المنزلي للتدريس لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للكلية فى رفع الكفاءة الأدائية للهيكل التنظيمي وللجهاز الإداري، وتطوير وتعزيز ضوابط وآليات نظم القيادة والحوكمة والمصداقية والأخلاقيات، وتحسين وتطوير البنية التحتية وتنمية فعالة للموارد المادية والذاتية، والتطوير المستمر للخدمات المجتمعية والبيئية، والتحسين المستمر لنظم إدارة الجودة والتقويم الشامل، والتطوير والتحسين المستمر لفرص التعليم والتعلم لطلاب مرحلة البكالوريوس، تعزيز الكفاءة الإنتاجية لأعضاء هيئة التدريس.

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