800 ألف جنيه لتطوير وحدة النفايات الملوثة للبيئة بـ"بيطري القاهرة"

كتب : عمر صبري

11:50 ص 18/01/2026

800 ألف جنيه لتطوير وحدة النفايات الملوثة للبيئة ب

أعلن الدكتور أحمد سمير، عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، الانتهاء من رفع كفاءة وحدة ترميد النفايات الملوثة (UACEC-CVM) بتكلفة 800 ألف جنيه تبرع، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

وقال عميد الكلية، إن هذه الوحدة تمثل نموذجاً للمنشآت الصديقة للبيئة التي تخدم رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تساهم بشكل فعال في تقليل الانبعاثات الكربونية والتخلص الآمن من المخلفات الحيوية، مما يعزز دور كلية الطب البيطري جامعة القاهرة كمركز تميز لخدمة المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور فايز صليب، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الوحدة تعمل كخط دفاع أول ضد المخاطر البيولوجية، حيث تقضي تماماً على مسببات الأمراض عبر الحرق في درجات حرارة تصل إلى ١٤٠٠ درجة مئوية، مما يمنع انتشار الأوبئة ويحمي الصحة العامة في نطاق محافظة الجيزة.

فيما أوضحت الدكتور منال مصطفى زكي، مديرة الوحدة، أن التطوير شمل تحديثات تقنية هامة لضمان الاستدامة، تشمل تركيب فلتر كربوني وخزان أكسدة جديد لضمان نقاء الانبعاثات، صيانة ثلاجة الحفظ (سعة ٥ طن) وتركيب ونش رفع بقوة ٢ طن، تحديث فرن الأكسدة واستخدام أرضيات إيبوكسي معتمدة، توفير مفرمة متطورة لتحسين كفاءة المعالجة.
وأوضحت الكلية فتح الوحدة أبوابها للتعاون وتقديم خدمات التخلص الآمن والاحترافي من المخلفات الطبية والبيطرية الخطرة لكل المؤسسات الطبية الجامعية: كليات الطب، الصيدلة، العلاج الطبيعي والمستشفيات الجامعية.

وأضافت: أثبتت الفحوصات الدورية بالتعاون مع مراكز القياسات البيئية أن كافة الانبعاثات والنتائج تقع في "الحدود المسموح بها عالمياً ومحلياً"، مما يسهل حصول الوحدة على التراخيص "ج" من وزارة البيئة مما يجعلها الوجهة الأولى الموثوقة للمستشفيات، معامل التحاليل، وشركات الأدوية للتخلص الآمن من مخلفاتها الخطرة.

أحمد سمير جامعة القاهرة محمد سامي عبد الصادق رؤية مصر 2030 النفايات

