تفاصيل نجاح أول عملية زراعة قوقعة بمستشفى "طلبة جامعة القاهرة"

كتب : عمر صبري

12:01 م 18/01/2026

الفريق الطبي

أعلنت جامعة القاهرة نجاح قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الطلبة في إجراء أول عملية زراعة قوقعة بالأذن لإحدى طالبات الجامعة، بتكلفة بلغت 276 ألف جنيه، وهي تُعد من العمليات الدقيقة والمعقدة التي تتطلب مهارات خاصة، بما يعكس المستوى المتقدم للكفاءات الطبية والإمكانات العلاجية داخل مستشفيات جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق حرص جامعة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لطلابها على كافة المستويات، وتوفير أعلى مستويات الرعاية الطبية المتكاملة لهم دون تحميلهم أو أسرهم أية أعباء مالية، لاسيما في الحالات الطبية الحرجة أو العمليات الدقيقة ذات التكلفة المرتفعة، انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية نحو طلابها، مشيرًا إلى أن نجاح إجراء أول عملية زراعة قوقعة بمستشفى الطلبة يُعد خطوة نوعية في مسار تطوير الخدمات الطبية المُقدمة للطلاب، بما يضمن تقديم خدمة علاجية متكاملة وآمنة تليق باسم جامعة القاهرة.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بجهود الفريق الطبي وطاقم التمريض الذي شارك في إجراء العملية، مؤكدًا أن نجاح أول عملية زراعة قوقعة بمستشفى الطلبة يعكس الكفاءة العالية والخبرة المتميزة لأطباء الجامعة، ويبرهن على قدرتهم على تنفيذ أدق وأعقد التدخلات الجراحية وفق أحدث المعايير العالمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور شريف المنسي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير المنظومة الطبية داخل جامعة القاهرة، مؤكدًا أن نجاح عملية زراعة القوقعة بمستشفى الطلبة يعكس دقة منظومة العمل الطبي داخل مستشفيات الجامعة، لاسيما أن هذا النوع من العمليات يتطلب مستوى عاليًا من التنسيق والمتابعة والالتزام بالبروتوكولات الطبية، وهو ما تحرص عليه الإدارة المركزية بشكل مستمر لضمان سلامة المرضى وتحقيق أفضل النتائج العلاجية، خاصة في الحالات الدقيقة والمعقدة.

ومن جهته، قال الدكتور علاء حمزة، مدير مستشفى الطلبة، إن نجاح أول عملية زراعة القوقعة يعكس الجاهزية الطبية العالية للمستشفى، وقدرة الأطقم الطبية والتمريضية على التعامل مع العمليات المعقدة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن العملية قام بإجرائها الدكتور أحمد عبد الخالق، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، تحت إشراف كل من الدكتورة نورا فهمي، مساعد مدير الأقسام الداخلية واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور عمرو حسن، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، وفريق التمريض الذي ضم كل من شيماء فتحي، وتغريد صقر، وأحمد عبده.

مستشفي طلبة جامعة القاهرة

مستشفي طلبة جامعة القاهرة جامعة القاهرة عملية زراعة قوقعة

