معهد بحوث الإلكترونيات رئيسًا شرفيًا لمؤتمر الطاقة – إفريقيا 2025



شارك معهد بحوث الإلكترونيات كرئيس شرفي في فعاليات مؤتمر الطاقة – إفريقيا 2025 IEEE Power Africa 2025، الذي عُقد بأحد فنادق القاهرة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة دولية واسعة ضمت باحثين وخبراء وصناع قرار من 45 دولة حول العالم، ليُشكل المؤتمر منصة رائدة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الأبحاث العلمية ومناقشة التوجهات المستقبلية في مجالات الطاقة والشبكات الذكية والبنية التحتية الرقمية.



وألقت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية رحبت فيها بالمشاركين، مؤكدة أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات الطاقة المستدامة والتحول الرقمي، ودور البحث العلمي والابتكار في إيجاد حلول عملية تدعم أهداف التنمية المستدامة.



وأشارت إلى أن المعهد، باعتباره مؤسسة وطنية رائدة في مجالات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي والتطوير والابتكار، ويعمل على بناء شراكات محلية ودولية تعزز دوره في دعم رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة. وأكدت أن رئاسة المعهد الشرفية للمؤتمر تأتي تقديرًا لدوره البحثي الرائد، وتعكس مكانته الإقليمية والدولية والتزامه بدعم الابتكار والتعاون العلمي في قطاع الطاقة.



من جانبه، ألقى الدكتور أحمد حسن مدين، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة النيل ورئيس IEEE فرع مصر والرئيس المشارك للمؤتمر، كلمة في الجلسة الافتتاحية، استعرض خلالها تاريخ المؤتمر في إفريقيا على مدار عشر سنوات، مشيرًا إلى دوره كحدث دولي يجمع الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث الابتكارات والتقنيات في أنظمة الطاقة، مع التركيز على تكامل الطاقة المتجددة ونماذج الأعمال والسياسات التنظيمية في القارة الإفريقية.



كما شارك في الجلسة الافتتاحية كل من الدكتورة أيرين سامي، الرئيس المشارك للمؤتمر والأستاذ بكلية الهندسة جامعة النيل، والدكتور محمد سعيد، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة النيل، والدكتورة نولا شولز، الرئيس السابق لجمعية IEEE Power and Energy Society، والدكتور أيمن الرفاعي، الرئيس الحالي لـ IEEE Industry Applications Society (IAS)، والدكتور رجان كابور، رئيس Smart Village، إلى جانب رؤساء الأفرع المختلفة من جمعيات الطاقة حول العالم.



وافتُتحت فعاليات المؤتمر بمحاضرة رئيسية ألقتها الدكتورة ويني أي، أستاذة بجامعة كارلتون بكندا وعضو مجلس محافظي جمعية الفوتونات، استعرضت خلالها أحدث ما توصل إليه العلم في تحسين كفاءة خلايا الطاقة الشمسية وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز قدرات توليد الطاقة. كما ألقى الدكتور إيهاب السعدني، عميد كلية الهندسة بجامعة خليفة بأبوظبي، محاضرة بعنوان «سماء أنظف مع تكامل الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي»، تناول فيها تجارب دولية ناجحة في الحد من الانبعاثات وتحسين الأداء في مجالات الطاقة النظيفة.





