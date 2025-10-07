اعتمد المجلس الأعلى للجامعات اعتماده رسمياً الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يتضمن الإطار الإستراتيجي والتنظيمي، والمبادئ والضوابط الأخلاقية، ومجالات الاستخدام في التعليم العالي ودور الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وإدارة المخاطر، والتوصيات والسياسات التنفيذية.

للاطلاع على الدليل والتحميل اضغط هنا.

وينظم هذا الدليل العمل في المجالات المتعلقة بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية أو التعليمية حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتبلغ عدد صفحات الدليل 59 صفحة فقط تشمل محاور متعددة وأيضا نماذج وأمثلة كمقارنة وترجعين من الجامعات الأجنبية المصنفة وذات سمعة عالمية.

