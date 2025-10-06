عاشور: توسع غير مسبوق في الجامعات الأهلية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، في إطار دعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحًا أن الدولة نفذت مشروعات تعليمية وتنموية كبرى في هذه المناطق بتكلفة إجمالية بلغت نحو 24 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ عدد من الكليات الجديدة وتجهيز المعامل وورش العمل.

وأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية شهدت توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة وأفرع لجامعات أجنبية، ومنح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع مؤسسات دولية مرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد التعليم العالي بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المتغير محليًا وعالميًا.

من جانبه، أوضح الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، أن الجامعة تُقام على مساحة 44 فدانًا بمدينة "سلام مصر" شرق بورسعيد، بتكلفة تقديرية بلغت 4 مليارات و600 مليون جنيه للمرحلة الأولى من الإنشاءات والتجهيزات.

وأضاف أن الجامعة تعمل على تهيئة بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، وتشجع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية وتنمية مهاراتهم من خلال التدريبات العملية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تُعد من جامعات الجيل الرابع الذكية، وتضم 7 كليات خلال العام الدراسي 2025/2026، وهي: الطب البشري، الصيدلة، الهندسة، علوم الحاسب وتقنية المعلومات، العلوم الصحية التطبيقية، علوم الأعمال، والآداب، مؤكدًا حرص الجامعة على دمج الجانب الأكاديمي بالتطبيقي وتوسيع قاعدة التدريب العملي للطلاب.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع إلى 32 جامعة بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة جديدة بدأت الدراسة بها هذا العام، بما يعكس حجم الاستثمارات الضخم في منظومة التعليم العالي والتوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي.

وأشار إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة بينية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتضم معامل وورش عمل مجهزة بأحدث النظم والتقنيات التعليمية، مؤكدًا أن هذه الجامعات تُمثل إضافة نوعية تسهم في إعداد خريجين قادرين على دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وفق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

