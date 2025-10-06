نائب رئيس جامعة عين شمس: توجه الدولة يدعم الصناعات المحلية

عاشور: توسع غير مسبوق في الجامعات الأهلية

نظّم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، معرض "صُنع في مصر"، تحت إشراف اللواء حسام الشربيني الأمين المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي بدأ في استقبال رواده من طلاب الجامعة اليوم، ويستمر حتى 21 أكتوبر الجاري.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص إدارة الجامعة على إقامة معرض المنتجات المصرية بشكل منتظم، بهدف خلق أسواق جديدة أكثر انتشارًا بين فئات الشباب للمنتج المصري الذي لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

وأضافت أن توجه الدولة نحو دعم الصناعات المحلية وزيادة الصادرات يسهم في تقليل الواردات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، مشددة على أن الجامعة تلعب دورًا محوريًا في دعم الصناعات الوطنية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشادت غادة فاروق بالتنوع الكبير الذي يشهده المعرض، والذي يضم نحو 30 شركة مصرية تمثل مختلف القطاعات الصناعية، من بينها شركات الصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الكيماوية وغيرها.

