هل يجوز إعادة اختبارات قدرات الدبلومات الفنية للراسبين؟.. التعليم العالي توضح

04:30 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

وزارة التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم وحجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي 2025 - 2026.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه تُجرى الامتحانات مرة واحدة لكل نوع من القدرات، ولا يسمح بإعادة الاختبار للطلاب الراسبين، سواء بنفس الكلية أو كلية أخرى، ولا يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات لضمان الشفافية.

وتقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، بدءًا من يوم الخميس الموافق 28/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 30/8/2025 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/9/2025.

وزارة التعليم العالي اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية امتحانات اختبارات قدرات مرة واحدة إعادة امتحانات اختبارات قدرات الدبلومات
