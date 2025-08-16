الأسنان بـ110 آلاف.. مصروفات جامعة الصالحية الجديدة 2025
كتب- عمر صبري:
أعلنت جامعة الصالحية الجديدة، عن مصروفات وتفاصيل الالتحاق لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية خلال تنسيق الجامعات الخاصة 2025، كالتالي:
- طب الأسنان 110 آلاف جنيه.
- العلاج الطبيعي 82 ألف جنيه.
- الصيدلة الإكلينيكية 92 ألف جنيه.
- الصيدلة فارما دي 82 ألف جنيه.
- الحاسبات والمعلومات 60 ألف جنيه.
- الإدارة والاقتصاد الدولي إنجليزي 30 ألفًا.
- الإدارة والاقتصاد الدولي عربي 25 ألفًا.
