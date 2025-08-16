إعلان

الأسنان بـ110 آلاف.. مصروفات جامعة الصالحية الجديدة 2025

04:28 م السبت 16 أغسطس 2025

جامعة الصالحية الجديدة

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة الصالحية الجديدة، عن مصروفات وتفاصيل الالتحاق لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية خلال تنسيق الجامعات الخاصة 2025، كالتالي:

- طب الأسنان 110 آلاف جنيه.

- العلاج الطبيعي 82 ألف جنيه.

- الصيدلة الإكلينيكية 92 ألف جنيه.

- الصيدلة فارما دي 82 ألف جنيه.

- الحاسبات والمعلومات 60 ألف جنيه.

- الإدارة والاقتصاد الدولي إنجليزي 30 ألفًا.

- الإدارة والاقتصاد الدولي عربي 25 ألفًا.

