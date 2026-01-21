4 شروط لمنح شهادة النيل الثانوية و5 قواعد للقبول بتنسيق الجامعات 2026

يواصل طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية والحاصلين على شهادة النيل الدولية التقديم في تنسيق نصف العام والذي ينتهي نهاية يناير الجاري 2026.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه وبناء على القرار رقم 1183 لسنة 2017 بتاريخ 21/3/2017 فقد تم الموافقة على قبول الطلاب الحاصلين على شهادة مدارس النيل الثانوية الدوليةCNISE بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي المصرية، حيث أن شهادة النيل الدولية هي شهادة مصرية مصممة وفقاً للمعايير الدولية تحت إشراف وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم وبالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية.

وتمنح شهادة النيل الثانوية الدولية وفق المتطلبات التالية:

1- اجتياز الطالب بنجاح سبع مواد كحد أدنى على الأقل من المواد المؤهلة لدخول الجامعات المصرية مع مراعاة المواد المطلوبة الأخرى لقطاعات الكليات المختلفة في ضوء القرار الوزاري الخاص بهذه الشهادة.

2- اجتياز بنجاح امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية أمام لجان الثانوية العامة المصرية ، ولا تحتسب هاتين المادتين ضمن المواد الأساسية أو الاختيارية.

3- اجتياز بنجاح امتحان في مادتين من ضمن المواد الآتية : الفن والتصميم Art & Design و الموسيقى Music و التربية الرياضية Physical Education ولا تحتسب هذه المواد ضمن المواد الأساسية أو الاختيارية .يتقدم الطالب الحاصل على شهادة النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالجامعات المصرية بشرط قضاء اثني عشر عاما على الأقل بالتعليم ما قبل الجامعي وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في هذا الشأن.

4- يتم احتساب كلٍ من مادة اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات (بالمستوى الاول L1) اجباري بالإضافة إلى مادة اللغة الفرنسية (حال اختيارها) ضمن المواد السبعة المطلوبة كحد ادنى بشرط استيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل كلية.

وفيما يلي شروط وقواعد قبول شهادة النيل الثانوية الدولية:

1- أن يكون الطالب ناجحا في سبع مواد في المستوى الأول (L1) كحد أدنى وفى حالة تكرار الطالب لدراسة نفس المادة في مستوى أعلى ( L2 – L3) فيمكن احتساب أي منها بدلاً من المستوى الأقل (L 1) لنفس المادة ضمن المواد المؤهلة للقبول بالكليات للاستفادة من التقدير الأعلى لصالح الطالب مع ذكر تقدير المادة فى كل مستوى يدرسه الطالب فى الشهادة مع التأكد من استيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل كلية وبشرط عدم تكرار اى مادة فى اكثر من مستوى عند حساب المجموع الاعتباري إلا فى حالة الكليات العلمية والهندسية وفقاً لما هو مبين بالبند الخاص للمواد المؤهلة.

2- المواد الأساسية المؤهلة المطلوبة لكليات القطاع الطبي بالجامعات الأهلية اللغة الانجليزية أو الأدب الانجليزي (English / English literature )، الرياضيات أو إحدى فروعها-الأحياء–الكيمياء-الفيزياء -بالإضافة إلى المواد التكميلية المطلوبة الأخرى.

3- المواد الأساسية المؤهلة المطلوبة لكليات القطاع الهندسي بالجامعات الأهلية اللغة الانجليزية أو الأدب الانجليزي (English / English literature )، الرياضيات / الرياضيات المتقدمة-الكيمياء- الفيزياء - بالإضافة إلى المواد التكميلية الأخرى.

4- المواد الأساسية المؤهلة المطلوبة لكليات القطاع النظري بالجامعات الأهلية اللغة الانجليزية أو الأدب الانجليزي(English / English literature )، بالإضافة إلى المواد التكميلية الأخرى.

5- يشترط للالتحاق بكليات اللغات والترجمة بالجامعات الأهلية ضرورة اجتياز الطالب لمادة اللغة الانجليزية بالإضافة إلى الأجنبية الثانية (الفرنسية – الاسبانية – الايطالية-...الخ).

