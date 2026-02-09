إعلان

تنسيق 2026.. رابط التقديم المبكر لكليات جامعة عين شمس الأهلية

كتب : عمر صبري

11:42 ص 09/02/2026

تنسيق الجامعات

أعلنت جامعة عين شمس الأهلية فتح باب التقديم المبكر للالتحاق بجميع برامج كلياتها للعام الجامعي 2026/2027، وذلك بكليات الطب، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي ،والأعمال، في إطار حرص الجامعة على إتاحة الفرصة للطلاب المتميزين للالتحاق ببرامجها الأكاديمية المتطورة.

وأوضح الدكتور محمد صالحين، نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشؤون الأكاديمية، أن قرار فتح باب التقديم المبكر يأتي في ضوء الإقبال المتزايد من الطلاب الذين قاموا بتسجيل بياناتهم وإبداء رغبتهم في الالتحاق بالجامعة، بما يعكس الثقة المتنامية في مستوى البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة، والتي تعتمد على أحدث النظم التعليمية والمعايير الأكاديمية العالمية.

وأضاف أن التقديم المبكر بدأ اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 8 فبراير 2026، ويستمر لمدة أسبوعين، وذلك من خلال الموقع الرسمي لجامعة عين شمس الأهلية عبر الرابط التالي اضغط هنا،

على أن يتم سداد رسوم التقديم المقررة على حساب جامعة عين شمس الأهلية.

وأشار نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية إلى أن القبول النهائي للطلاب يخضع لاستيفاء عدد من الشروط، من بينها تحقيق الحد الأدنى للمجموع الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات، واجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تُحدد لكل برنامج من قِبل مديري البرامج، إلى جانب تحقيق الحد الأدنى للدرجات في المواد المؤهلة لكل برنامج، وفقًا للضوابط المقررة.

تنسيق 2026 جامعة عين شمس الأهلية محمد صالحين الذكاء الاصطناعي

