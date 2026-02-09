تنسيق 2026.. رابط التقديم المبكر لكليات جامعة عين شمس الأهلية

أعلنت جامعة عين شمس الأهلية فتح باب التقديم المبكر للالتحاق بجميع برامج كلياتها للعام الجامعي 2026/2027، وذلك بكليات الطب، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي ،والأعمال، في إطار حرص الجامعة على إتاحة الفرصة للطلاب المتميزين للالتحاق ببرامجها الأكاديمية المتطورة.

وأوضح الدكتور محمد صالحين، نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشؤون الأكاديمية، أن قرار فتح باب التقديم المبكر يأتي في ضوء الإقبال المتزايد من الطلاب الذين قاموا بتسجيل بياناتهم وإبداء رغبتهم في الالتحاق بالجامعة، بما يعكس الثقة المتنامية في مستوى البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة، والتي تعتمد على أحدث النظم التعليمية والمعايير الأكاديمية العالمية.

وأضاف أن التقديم المبكر بدأ اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 8 فبراير 2026، ويستمر لمدة أسبوعين، وذلك من خلال الموقع الرسمي لجامعة عين شمس الأهلية عبر الرابط التالي اضغط هنا،

على أن يتم سداد رسوم التقديم المقررة على حساب جامعة عين شمس الأهلية.

وأشار نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية إلى أن القبول النهائي للطلاب يخضع لاستيفاء عدد من الشروط، من بينها تحقيق الحد الأدنى للمجموع الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات، واجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تُحدد لكل برنامج من قِبل مديري البرامج، إلى جانب تحقيق الحد الأدنى للدرجات في المواد المؤهلة لكل برنامج، وفقًا للضوابط المقررة.

اقرأ أيضًا:

وصول الرئيس السيسي إلى أبوظبي

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"