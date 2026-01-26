كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، عن تعديل لائحة كلية الهندسة التابعة للجامعة لتصبح الدراسة بها 4 سنوات، حيث سيتم تقديم اللائحة الجديدة قريبا للمجلس الأعلى للجامعات لاعتمادها وتطبيقها بدأ من العام الدراسي المقبل.

وقال، خلال بيان صحفي، إن تعديلات لائحة كلية الهندسة ناقشها الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لكلية الهندسة الذي عقد الثلاثاء الماضي بحضور نخبة من الخبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب عددا من القضايا الأخرى الخاصة بالعمل الأكاديمي وجهود مصر للمعلوماتية لتحقيق ربط فعال مع القطاع الصناعي والتكنولوجي، بحيث تسهم خبراتنا الأكاديمية في حل مشكلات الصناعة المصرية والاهم الارتقاء بتنافسيتها وإعداد جيل من المتخصصين في وظائف المستقبل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والابتكار ورواد الأعمال.

وأضاف أن تشكيل المجلس الاستشاري لكلية الهندسة ضم في عضويته كلا من الدكتور ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات وعضو مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور أحمد طنطاوي مدير مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور ياسر عبد الباري المدير التنفيذي لبرنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور مراد كامل محمود رئيس قطاعات الترسل بالشركة المصرية للاتصالات.

من جانبه، قال الدكتور أشرف مهران عميد كلية الهندسة، إن اجتماع المجلس الاستشاري تناول أيضا سبل الارتقاء بعلاقات التعاون والتنسيق بين الكلية والقطاع الصناعي، للمساهمة في تحديث الخطط الأكاديمية خاصة الخطط الدراسية والبحثية بما يتسق مع الواقع ليصبح خريج الكلية لديه خبرة عملية تؤهله لحل وتجاوز المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي بأشكاله المختلفة، وكذلك تلبية احتياجات سوق العمل، مع تكثيف التعاون في مجالات تدريب طلبة الكلية، ومشاركة القطاع الصناعي في الإشراف على مشاريع التخرج، وعقد ندوات تعريفية للطلاب للتعريف بالفرص المتاحة في سوق العمل وكذلك المساعدة في تأهيلهم ليكونوا رواد أعمال.

