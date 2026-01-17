8 شروط لقبول طلاب الثانوية الإنجليزية بتنسيق نصف العام

كتب- عمر صبري:

حدد المجلس الأعلى للجامعات شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية (IGCSE & GCSE) بتنسيق نصف العام الجامعي يناير 2026، لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية، كالتالي:

1- أن يكون الطالب ناجحًا في ثماني مواد على الأقل، على أن تكون المواد مختلفة سواء في المستوى العادي (L) أو المستوى المتقدم التكميلي (A.S.L) أو المستوى المتقدم (A.L)، بشرط عدم تكرار أي مادة، وبما يتفق مع المواد المؤهلة للقبول بكل كلية، على ألا يقل تقدير كل مادة من المواد الثمانية عن تقدير (C) على النظام الممتد (EXTENDED) وليس على النظام (CORE)، مع تقديم ما يفيد ذلك. وتحتسب المواد من جميع الامتحانات التي أداها الطالب خلال السنوات الأربع الأخيرة السابقة على التقدم للالتحاق بالجامعة.

2- يتم احتساب المواد المؤهلة المطلوبة في الشهادة الثانوية الإنجليزية بحد أدنى ثماني مواد مختلفة، سواء في المستوى العادي (L) أو المستوى المتقدم التكميلي (A.S.L) أو المستوى المتقدم (A.L)، بشرط عدم تكرار أي مادة، ويطبق ذلك على باقي الشهادات المماثلة مع استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية.

3- يشترط عند القبول بكليات القطاع الهندسي اجتياز 9 مواد على الأقل من بينها مادة الرياضيات في أي من المستويات (العادي أو المتقدم أو المتقدم التكميلي)، بينما يشترط اجتياز 8 مواد فقط للقبول بكليات القطاع الطبي، متضمنة المواد المؤهلة والمكملة، بتقدير لا يقل عن (C).

4- تحسب الدرجة الفعلية لمواد المستوى المتقدم والمتقدم التكميلي دون الضرب في المعامل، ولا يقل تقدير الطالب في مواد المستوى المتقدم التكميلي (A.S.L) ومواد المستوى المتقدم (L/A.L) عن (D) إذا كانت خارج المواد الثمانية المطلوبة، أما إذا كانت من ضمنها فلابد ألا يقل تقدير الطالب فيها عن (C).

5- يتم احتساب مادة اللغة العربية (لغة أولى – First Language Arabic) ضمن المواد الثمانية إذا درسها الطالب في أحد المستويات الثلاثة (العادي، المتقدم، المتقدم التكميلي)، على أن تكون بإحدى المسميات التالية: مادة First Language Arabic في المستوى العادي O Level، مادة Arabic في المستويين (L / A.S.L)، ومادة Arabic من هيئة كامبريدج (Cambridge) في المستوى العادي O Level.

6- طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 28/9/2024، فقد تم الموافقة على احتساب مادة اللغة العربية (Arabic Level) بكود (7180) كمادة مكملة ضمن المواد الثمانية المطلوبة بالشهادة، على أن يكون آخر امتحان محتسب لمادة Arabic O Level بكود (3180) هو امتحان دور نوفمبر 2023.

7- يمكن احتساب مادتي الأحياء والأحياء البشرية (Biology, Human Biology) ضمن المواد الثمانية بالشهادة إذا درسها الطالب، على أن تكون مادة الأحياء (Biology) مادة أساسية مؤهلة، ومادة الأحياء البشرية (Human Biology) مادة مكملة للمواد الثمانية.

8- يمكن احتساب مادة World Literature كمادة مكملة ضمن المواد الثمانية المطلوبة بالشهادة.



