بدأت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، أعمال اجتماعها المخصص لمناقشة مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي، والاستماع إلى رؤية وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز التكامل بين مختلف مساراتها.

النواب يبحثون رؤية موحدة للتعليم التكنولوجي في مصر

يستهدف الاجتماع مناقشة سبل تطوير التعليم الفني والتوسع في التعليم التكنولوجي، إلى جانب بحث آليات التنسيق بين الوزارتين للوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة تسهم في دعم هذا النوع من التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات الدولة.

التعليم العالي يشارك في مناقشة ربط التعليم بسوق العمل

يشارك في الاجتماع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تتناول المناقشات آليات تعزيز مسارات التعليم التكنولوجي، ورفع كفاءتها، وربطها بشكل أكبر باحتياجات سوق العمل ومتطلبات خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة.

اللجنة تتابع أوضاع مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

كما يناقش أعضاء اللجنة ملف مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، في إطار متابعة أوضاعها التعليمية، خاصة ما يتعلق بنظم التنسيق الجامعي والقبول بالكليات المختلفة، والتخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى دراسة الحوافز اللازمة للحفاظ على الطلاب المتميزين علميًا والاستفادة من قدراتهم داخل مصر.

طلبات إحاطة بشأن مستقبل طلاب STEM

يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن تقييم تجربة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة.

ويأتي من بين هذه الطلبات طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، والذي يتناول آليات التحاق خريجي مدارس STEM بالجامعات ومدى الاستفادة من قدراتهم في دعم خطط التنمية الوطنية.

كما تنظر اللجنة في طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علاء فايد، بشأن الآثار المترتبة على القرارات التنظيمية الأخيرة الخاصة بمدارس STEM ومدى انعكاسها على مستقبل الطلاب، إلى جانب مناقشة طلب النائب حسام حسن الخشت المتعلق بحالة الارتباك التي شهدتها مواعيد امتحانات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا خلال عام 2026.

ويأتي انعقاد الاجتماع ضمن جهود مجلس النواب لمتابعة ملفات تطوير التعليم بمختلف مراحله، والعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع متطلبات سوق العمل الحديثة وخطط التنمية المستقبلية.