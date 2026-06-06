شهدت جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام"، اليوم السبت، تداول صور قيل إنها تتعلق بأسئلة امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الدبلومات الفنية داخل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وجاء تداول الصور بعد نحو نصف ساعة من بدء الامتحان وتوزيع أوراق الأسئلة على الطلاب داخل اللجان، ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك السريع للتحقق من مدى صحة الصور المتداولة ومطابقتها للامتحان الفعلي.

ومن جانبها، أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تتابع الصور المتداولة عبر جروبات الغش الإلكتروني، مشيرة إلى أنه جارٍ فحصها والتأكد من صحتها.

وأضافت أنه في حال ثبوت صحة الصور المتداولة، سيتم تتبع مصدرها وتحديد اللجنة التي خرجت منها، إلى جانب الوصول إلى هوية مصورها وناشرها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة للامتحانات.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية لحظة بلحظة بالتنسيق مع المديريات التعليمية، لرصد أي مخالفات أو محاولات غش والتعامل معها بشكل فوري حفاظًا على انتظام العملية الامتحانية.