يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور بمحافظة الجيزة البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس، بالتزامن مع انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل الكنترولات، تمهيدًا لإعلان النتيجة رسميًا.

انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة

كشفت مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جميع أعمال التصحيح وتجميع الدرجات والمراجعة النهائية انتهت بالكامل، وأصبحت النتيجة جاهزة للاعتماد الرسمي.

وأشار المصادر إلى أن الكنترولات انتهت من إعداد الكشوف النهائية للنتائج، بعد مراجعة الدرجات بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أي أخطاء.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة

ومن المقرر إعلان النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة فور اعتمادها، حيث يمكن للطلاب الاستعلام باستخدام رقم الجلوس والاطلاع على الدرجات التفصيلية في جميع المواد الدراسية اضغط هنا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة اضغط هنا

اختيار خدمة "نتيجة الشهادة الإعدادية".

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على زر "عرض النتيجة".

الاطلاع على الدرجات والمجموع الكلي فور ظهور النتيجة.