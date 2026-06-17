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أنهى حياتها بعدة طعنات.. شاب يتخلص من والدته داخل منزلها في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

06:13 م 17/06/2026

مقتل سيده _ ارشيفيه

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لقيت ربة منزل مصرعها على يد نجلها بعدما تعرضت منه لعدة طعنات بسكين داخل منزل الأسرة بدائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بمقتل سيدة داخل منزلها، ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

وانتقلت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن وفاة السيدة متأثرة بإصابتها بعدة طعنات متفرقة بالجسد.

وأوضحت التحريات أن نجل المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث تم ضبطه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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سوهاج المراغة جريمة قتل النيابة العامة

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