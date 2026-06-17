بينهم هالاند.. ثلاثي منتخب النرويج يسيرون على خطى أبائهم في كأس العالم

"تركيزنا في المونديال".. بيان توضيحي من التوأم بشأن شكوى رضا عبدالعال

أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن خالص تقديره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قرار تخصيص قطعة أرض جديدة لإقامة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن الخطوة تمثل حلًا نهائيًا لأزمة استمرت لسنوات طويلة.

بيان نادي الزمالك

وقال النادي، في بيان رسمي، إن مجلس الإدارة، نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية وملايين الجماهير البيضاء، يتوجه بالشكر إلى رئيس الجمهورية على توجيهاته التي أسهمت في إنهاء ملف فرع أكتوبر، وتخصيص أرض مميزة تتيح تنفيذ مشروع طال انتظاره من جانب أعضاء وجماهير النادي.

كما أشاد الزمالك بالدور الذي لعبته مؤسسات الدولة المختلفة في الوصول إلى هذا الحل، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مؤكدًا أن التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كان لهما دور حاسم في دراسة البدائل واختيار الحل الأنسب.

وأكد مجلس الإدارة أن الأرض الجديدة لا تمثل مجرد بديل للأرض السابقة، بل تشكل فرصة استثمارية وتنموية واعدة، بفضل موقعها المتميز وما توفره من إمكانات تسمح بتحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية كبيرة تدعم موارد النادي وتعزز استدامته المالية.

الأرض البديلة للزمالك

وأوضح البيان أن الدراسات الفنية والاقتصادية التي أعدها النادي تشير إلى إمكانية تحقيق قيمة مضافة مرتفعة من المشروع الجديد، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للأعضاء ويخدم تطلعات الجماهير خلال السنوات المقبلة.

وشدد الزمالك على أن القرار يعكس اهتمام الدولة بدعم الأندية الرياضية باعتبارها مؤسسات مجتمعية وتنموية تسهم في رعاية الشباب، واكتشاف المواهب، وتعزيز دور الرياضة في بناء المجتمع.

واختتم مجلس الإدارة بيانه بالتأكيد على التزامه الكامل بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع، والعمل على تنفيذه وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية، بما يواكب مكانة الزمالك كأحد أكبر الأندية الرياضية في مصر والمنطقة.

اقرأ أيضا:

دون ستوديو.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026 على النايل سات

رسميا.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن أرض الزمالك