مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

إنجلترا

- -
23:00

كرواتيا

كأس العالم

العراق

1 4
01:00

النرويج

كأس العالم

الأرجنتين

3 0
04:00

الجزائر

جميع المباريات

إعلان

شكرا فخامة الرئيس.. أول تعليق من الزمالك على تخصيص الأرض الجديدة

كتب : محمد خيري

05:34 م 17/06/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أرض نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أزمة أرض الزمالك بأكتوبر.. جلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي
  • عرض 10 صورة
    أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر
  • عرض 10 صورة
    أرض الزمالك
  • عرض 10 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 10 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن خالص تقديره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قرار تخصيص قطعة أرض جديدة لإقامة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن الخطوة تمثل حلًا نهائيًا لأزمة استمرت لسنوات طويلة.

بيان نادي الزمالك

وقال النادي، في بيان رسمي، إن مجلس الإدارة، نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية وملايين الجماهير البيضاء، يتوجه بالشكر إلى رئيس الجمهورية على توجيهاته التي أسهمت في إنهاء ملف فرع أكتوبر، وتخصيص أرض مميزة تتيح تنفيذ مشروع طال انتظاره من جانب أعضاء وجماهير النادي.

كما أشاد الزمالك بالدور الذي لعبته مؤسسات الدولة المختلفة في الوصول إلى هذا الحل، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مؤكدًا أن التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كان لهما دور حاسم في دراسة البدائل واختيار الحل الأنسب.

وأكد مجلس الإدارة أن الأرض الجديدة لا تمثل مجرد بديل للأرض السابقة، بل تشكل فرصة استثمارية وتنموية واعدة، بفضل موقعها المتميز وما توفره من إمكانات تسمح بتحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية كبيرة تدعم موارد النادي وتعزز استدامته المالية.

الأرض البديلة للزمالك

وأوضح البيان أن الدراسات الفنية والاقتصادية التي أعدها النادي تشير إلى إمكانية تحقيق قيمة مضافة مرتفعة من المشروع الجديد، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للأعضاء ويخدم تطلعات الجماهير خلال السنوات المقبلة.

وشدد الزمالك على أن القرار يعكس اهتمام الدولة بدعم الأندية الرياضية باعتبارها مؤسسات مجتمعية وتنموية تسهم في رعاية الشباب، واكتشاف المواهب، وتعزيز دور الرياضة في بناء المجتمع.

واختتم مجلس الإدارة بيانه بالتأكيد على التزامه الكامل بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع، والعمل على تنفيذه وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية، بما يواكب مكانة الزمالك كأحد أكبر الأندية الرياضية في مصر والمنطقة.

اقرأ أيضا:

دون ستوديو.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026 على النايل سات

رسميا.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن أرض الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أرض الزمالك وزارة الرياضة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

هل يستطيع أحد أن يسمع صوتك؟.. ترامب ممازحًا الرئيس الإماراتي خلال قمة فرنسا
شئون عربية و دولية

هل يستطيع أحد أن يسمع صوتك؟.. ترامب ممازحًا الرئيس الإماراتي خلال قمة فرنسا
"الأطباء" لمصراوي: لم تصلنا شكاوى بشأن أزمة مستشفى الشاطبي.. و"نرفض التعميم"
أخبار مصر

"الأطباء" لمصراوي: لم تصلنا شكاوى بشأن أزمة مستشفى الشاطبي.. و"نرفض التعميم"
إسماعيل فرغلي وصبحي خليل يشاركان في جنازة محمد مرزبان بالملابس البيضاء
زووم

إسماعيل فرغلي وصبحي خليل يشاركان في جنازة محمد مرزبان بالملابس البيضاء
وزير الرياضة يعلق على حل أزمة أرض الزمالك
رياضة محلية

وزير الرياضة يعلق على حل أزمة أرض الزمالك

تنفيذًا لوصيته بملابس بيضاء.. الصور الأولى من جنازة محمد مرزبان
زووم

تنفيذًا لوصيته بملابس بيضاء.. الصور الأولى من جنازة محمد مرزبان

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

النمسا

النمسا

3 1

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

إنجلترا

إنجلترا

- -

23:00

كرواتيا

كرواتيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"صفعوا محاميًا وزوج فنانة يفجر مفاجأة".. ننفرد بتحقيقات النيابة مع نخنوخ وعصابته بواقعة التجمع
رسميا.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن أرض الزمالك
تدفقات الأموال الساخنة للأجانب تسجل صافي دخول بنحو 3.9 مليار دولار في أسبوع