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وزير الرياضة يعلق على حل أزمة أرض الزمالك

كتب : نهي خورشيد

06:20 م 17/06/2026 تعديل في 06:23 م
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    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
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    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
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    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
  • عرض 5 صورة
    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

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علق جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة على قرار إنهاء أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر.

تعليق جوهر نبيل على أزمة أرض الزمالك

وكتب نبيل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بتوجيهات القيادة السياسية، تم إنهاء أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الأندية الجماهيرية وتوفير المقومات اللازمة لتطويرها وتعزيز دورها الرياضي والمجتمعي".

وأضاف:"أتوجه بالشكر إلى كافة مؤسسات الدولة على تعاونها المثمر في إنجاز هذا الملف، ونتطلع إلى رؤية مشروع رياضي متكامل يليق بتاريخ نادي الزمالك العريق وجماهيره الكبيرة ويسهم في دعم الرياضة المصرية وتحقيق تطلعات أعضائه ومحبيه، تحيا مصر".

تعليق وزير الرياضة على حل أزمة أرض الزمالك

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت إنهاء ملف أرض الزمالك بعد استكمال إجراءات تخصيص الأرض الجديدة، وذلك عقب سنوات من النزاع القانوني حول الأرض السابقة التي تم سحبها بقرار من وزارة الإسكان، قبل أن تتدخل الدولة لحل الأزمة وتوفير بديل مناسب للنادي.

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