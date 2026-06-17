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من مصر إلى ميسي.. خبير تحكيمي يكشف لمصراوي 4 أخطاء تحكيمية في المونديال

كتب : هند عواد

05:26 م 17/06/2026

مباراة منتخب مصر (4)

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حسم توفيق السيد خبير اللوائح ونائب رئيس لجنة الحكام السابق، الجدل في 4 حالات تحكيمية، شهدتها الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم 2026.

وشهدت الجولة الأولى من المونديال حالات تحكيمية مثيرة للجدل، منها مطالبة منتخب مصر بركلة جزاء أمام بلجيكا في لقاء انتهى بالتعادل 1-1.

حالات تحكيمية مثيرة للجدل في الجولة الأولى من المونديال

شهدت الجولة الأولى من كأس العالم 2026، 4 حالات تحكيمية جدلية وهي، مطالبة منتخب مصر بركلة جزاء، وجود خطأ على هالاند لاعب منتخب النرويج في هدفه الثالث بشباك العراق، احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لصالح سويسرا أمام قطر وارتكاب ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين خطأ استدعى الطرد أمام الجزائر.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "حكم مباراة الأرجنتين والجزائر سيمون مارتشينياك هو الفتى المدلل للفيفا والمنتخب الأرجنتيني وميسي بشكل خاص، ميسي استحق الطرد مليون بالمئة، والحكم كان من المفترض أن يشهر البطاقة الحمراء لميسي للعب العنيف".

وأضاف: "سيمون عليه علامات استفهام كبيرة، هو لم يحكم مباراة منذ عام للإصابة، وتم اختياره لكأس العالم لتنفيذ بعض المهام للفيفا، ومن هذه المهام لعبة ميسي التي استحقت طرد، لم يحصل عليه دون سبب معلوم وعلامات استفهام".

وبشأن ركلة جزائر سويسرا أمام قطر، قال: "ركلة الجزاء قبلها مخالفة ووجود تسلل علة اثنين من لاعبي سويسرا، بالتالي الحكم كان من المفترض أن يتدخل حكم تقنية الفيديو "الفار"، لكن للأسف الشديد ده محصلش، والحالة أثرت على نتيجة المباراة، أيضا كرة ميسي أثرت على النتيجة، هذه كوارث تحكيمية نراها من الاتحاد الدولي، مجاملات فجة للمنتخبات التي لها نفوذ".

وأوضح بشأن منتخب مصر: "لعبة منتخب مصر أرى أن المسك بدأ من خارج منطقة الجزاء واستمر للداخل، بالتالي كان يجب احتساب ركلة جزاء لمنتخب مصر وكان يجب على الحكم أو مساعد الحكم الأول باحتساب المخالفة أو الفار".

واختتم بشأن الحالة التحكيمية الرابعة والتي حدثت في مباراة النرويج والعراق: "الإمساك واضح من هالاند والشد واضح، فهو منع المنافس من الوصول للكرة بالتالي كان يجب على الفار التدخل، لكن تقنية الفار عليها علامات استفهام ليست طبيعية، الحقيقة كارثية ركلة جزاء لمنتخب مصر وركلة غير صحيحة ضد قطر، وميسي فتى الفيفا المدلل لا يطرد، التحكيم سيء جدا في كأس العالم".

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