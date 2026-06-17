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أعلنت وزارة الشباب والرياضة إنهاء ملف أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صدور توجيهات بالإسراع في استكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض للنادي في موقع مميز داخل المدينة، تمهيدًا لإنشاء فرعه الجديد.

أرض جديدة لنادي الزمالك

وأكدت الوزارة أن التخصيص يأتي بشرط تقديم نادي الزمالك مشروعًا متكاملًا من الجوانب الهندسية والمالية والقانونية، يوضح آليات استغلال الأرض والاستفادة منها بما يحقق أهداف النادي ويخدم أعضائه وجماهيره.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الدولة للأندية الرياضية، خاصة الجماهيرية منها، وتعزيز دورها في تنمية المجتمع واكتشاف المواهب الرياضية وترسيخ القيم التربوية والإنسانية.

من جانبه، أشاد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بالتعاون القائم بين مختلف مؤسسات الدولة ونادي الزمالك، والذي أسهم في التوصل إلى حلول مناسبة بشأن إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

وأشار الوزير إلى أن قرار التخصيص استند إلى دراسات فنية وتخطيطية شاملة، أُعدت بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع وتوفير منشآت وخدمات تلبي احتياجات أعضاء النادي وجماهيره خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ نادي الزمالك خلال الفترة القادمة في إعداد التصورات النهائية للمشروع، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الفرع الجديد على الأرض المخصصة.

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