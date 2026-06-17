مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

النمسا

3 1
07:00

الأردن

كأس العالم

البرتغال

- -
20:00

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

إنجلترا

- -
23:00

كرواتيا

جميع المباريات

إعلان

رسميا.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن أرض الزمالك

كتب : محمد خيري

05:07 م 17/06/2026 تعديل في 05:15 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر
  • عرض 9 صورة
    أزمة أرض الزمالك بأكتوبر.. جلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي
  • عرض 9 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 9 صورة
    أرض الزمالك
  • عرض 9 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إنهاء ملف أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صدور توجيهات بالإسراع في استكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض للنادي في موقع مميز داخل المدينة، تمهيدًا لإنشاء فرعه الجديد.

أرض جديدة لنادي الزمالك

وأكدت الوزارة أن التخصيص يأتي بشرط تقديم نادي الزمالك مشروعًا متكاملًا من الجوانب الهندسية والمالية والقانونية، يوضح آليات استغلال الأرض والاستفادة منها بما يحقق أهداف النادي ويخدم أعضائه وجماهيره.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الدولة للأندية الرياضية، خاصة الجماهيرية منها، وتعزيز دورها في تنمية المجتمع واكتشاف المواهب الرياضية وترسيخ القيم التربوية والإنسانية.

من جانبه، أشاد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بالتعاون القائم بين مختلف مؤسسات الدولة ونادي الزمالك، والذي أسهم في التوصل إلى حلول مناسبة بشأن إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

وأشار الوزير إلى أن قرار التخصيص استند إلى دراسات فنية وتخطيطية شاملة، أُعدت بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع وتوفير منشآت وخدمات تلبي احتياجات أعضاء النادي وجماهيره خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ نادي الزمالك خلال الفترة القادمة في إعداد التصورات النهائية للمشروع، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الفرع الجديد على الأرض المخصصة.

اقرأ أيضا:

هاتريك ميسي وظهور مصري.. قائمة هدافي كأس العالم 2026


دون ستوديو.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026 على النايل سات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرض الزمالك الشباب والرياضة الزمالك

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

هل يكتب التاريخ؟.. نتائج مباريات مصر ونيوزيلندا تحمل بشرى سارة للفراعنة
كأس العالم 2026

هل يكتب التاريخ؟.. نتائج مباريات مصر ونيوزيلندا تحمل بشرى سارة للفراعنة
بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟
زووم

بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟
الحكومة توافق على طرح المرحلة الـ11 من "بيت الوطن" للمصريين بالخارج
أخبار العقارات

الحكومة توافق على طرح المرحلة الـ11 من "بيت الوطن" للمصريين بالخارج
"استغلوا ضخامتهم لترويع المواطنين".. أمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين في
حوادث وقضايا

"استغلوا ضخامتهم لترويع المواطنين".. أمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين في
بكاء وإغماء.. انهيار والدة عروس المنوفية بعد الحكم على المتهم بـ 15 سنة سجن
أخبار المحافظات

بكاء وإغماء.. انهيار والدة عروس المنوفية بعد الحكم على المتهم بـ 15 سنة سجن

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إنجلترا

إنجلترا

- -

23:00

كرواتيا

كرواتيا

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

البرتغال

البرتغال

- -

20:00

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"صفعوا محاميًا وزوج فنانة يفجر مفاجأة".. ننفرد بتحقيقات النيابة مع نخنوخ وعصابته بواقعة التجمع
رسميا.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن أرض الزمالك
تدفقات الأموال الساخنة للأجانب تسجل صافي دخول بنحو 3.9 مليار دولار في أسبوع