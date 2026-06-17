الميكروفونات المفتوحة.. ماذا كشفت من أحاديث القادة في قمة السبع؟

بعيدًا عن البيانات الرسمية والجلسات المغلقة، كشفت الميكروفونات المفتوحة في قمة مجموعة السبع بفرنسا جانبًا مختلفًا من القادة المشاركين، حيث التقطت أحاديث جانبية وتعليقات عفوية ومواقف طريفة تراوحت بين المزاح حول التدخين وكرة القدم، وصولًا إلى تعليقات دونالد ترامب الساخرة .

ومع هيمنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أجواء القمة، إلى جانب حضور عدد من القادة ذوي الشخصيات الكاريزمية، شهد الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام على العديد من اللحظات الطريفة واللافتة.

إقلاع ميلوني عن التدخين

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بعدما التقطت الميكروفونات حديثها أثناء دخولها إحدى جلسات القمة الصباحية: "أحتاج إلى قهوة". ليرد المستشار الألماني فريدريش ميرتس ممازحًا: "وسيجارة أيضًا؟" فأجابت ميلوني: "لا، لقد أقلعت عن التدخين". لتبادر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالتصفيق قائلة: "برافو".

وأوضحت ميلوني أنها توقفت عن التدخين منذ شهر. بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه أقلع عن التدخين عام 2005 ولم يعد إليه منذ ذلك الحين.

انقسامات كروية

وصلت أصداء فوز نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا إلى طاولة المفاوضات.

فقد مازح أمير دولة قطر تميم بن حمد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعروف بتشجيعه لنادي أولمبيك مرسيليا المنافس اللدود لباريس سان جيرمان. وقال الأمير القطري: "هو ليس سعيدًا، يتظاهر بأنه سعيد، لكن من الداخل…". فسارع ماكرون بالرد: "لا، أنا سعيد. هذا فريق فرنسي، لا تقل ذلك".

وأضاف مشيرًا إلى احتفاظ باريس سان جيرمان باللقب الأوروبي: "لقد فعلوها مرتين متتاليتين".

"وسيم" و"ثري"

وخلال لقاء جمع ترامب برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، لم تقتصر تصريحات الرئيس الأمريكي على القضايا الجيوسياسية. فقد أثنى ترامب على صحفي إماراتي طرح سؤالًا خلال اللقاء، واصفًا محمد بن زايد بأنه: "رجل وسيم يمكنني أن أضعه الآن في فيلم سينمائي".

وأضاف: "لديه أسلوب رائع. أما الأشخاص الذين أعمل معهم فهم قساة للغاية". وبعد أن تحدث الرئيس الإماراتي بهدوء ودون أن يرفع صوته، علّق ترامب مازحًا: "عندما تكون ثريًا إلى هذا الحد يمكنك أن تتحدث بهذا الانخفاض في الصوت. كنت أتساءل فقط إن كان أحد يستطيع سماعه!".

وأضاف: "لا تحتاج إلى أي جهد في رفع صوتك. إنه رائع".

الرقم 47

كما أهدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الأمريكي قميص منتخب ألمانيا لكرة القدم بمناسبة عيد ميلاده الثمانين وكأس العالم، قائلاً: "في النهاية نحن في الفريق نفسه". وحمل القميص اسم "ترامب" والرقم 47 في إشارة إلى كونه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وبدا ترامب سعيدًا بالهدية، فيما أشار التقرير إلى أنه قد يجد نفسه مشجعًا للمنتخب الألماني خلال كأس العالم إذا لم يكن المنتخب الأمريكي على أرض الملعب، خاصة أن جده وُلد في ألمانيا.

ترامب: أنا الرئيس

رغم أن ماكرون كان يتولى رسميًا رئاسة القمة بوصفه المضيف، فإن ترامب لم يخفِ اعتقاده بأنه صاحب الكلمة العليا. فعند دخوله الجلسة الصباحية في اليوم الأخير، بينما كان القادة الآخرون قد جلسوا في أماكنهم، قال: "أنا الرئيس".

وأثار التعليق ضحكات الحاضرين، فيما تعامل ماكرون معه بروح مرحة، وسأله: "كيف حالك؟" فأجاب ترامب: "بخير، شكرًا لك"، قبل أن يجلس في مقعده، مستحضرًا شيئًا من شخصيته كرجل أعمال ومقدم سابق للبرنامج التلفزيوني الشهير The Apprentice.