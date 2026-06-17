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الأولى على إعدادية الدقهلية لـ"مصراوي": لم أتوقع اتصال المحافظ.. وحلمي الطب

كتب : رامي محمود

06:03 م 17/06/2026

الأولى على إعدادية الدقهلية لـ''مصراوي'':

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أعربت الطالبة مي أسعد إبراهيم صالح، المقيدة بمدرسة الدكتور حسين عبدالله خضير التابعة لإدارة شربين التعليمية بمحافظة الدقهلية، عن سعادتها البالغة عقب تلقيها اتصالًا هاتفيًا من اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لتهنئتها بحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة في امتحانات الشهادة الإعدادية فور اعتماد النتيجة.

وقالت "مي" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي": "لم أكن أتوقع اتصال محافظ الدقهلية، أو أن أحتل المركز الأول على مستوى المحافظة، لكنه جاء تتويجًا لرحلة طويلة من الاجتهاد والمثابرة والتفوق الدراسي".

وعن سر تفوقها، أوضحت أن تنظيم الوقت والالتزام كانا الركيزة الأساسية لنجاحها، حيث كانت تخصص نحو 6 ساعات يوميًا للاستذكار والمراجعة، فضلًا عن حرصها الشديد على الحضور المدرسي والاستفادة الكاملة من معلميها.

وأشارت الأولى على إعدادية الدقهلية إلى أن هذا الإنجاز يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق حلم طفولتها بالالتحاق بكلية الطب بجامعة المنصورة، لتتخصص مستقبليًا في مجال "جراحة النساء والتوليد".

وتنتمي "مي" إلى أسرة داعمة للعلم؛ حيث أكد والداها أن هذا التفوق جاء نتاج جهد متواصل من ابنتهما ومساندة كاملة من الأسرة طوال العام الدراسي لتوفير المناخ الملائم لها.

وتضم الأسرة شقيقها الأكبر "أيمن" (22 عامًا) وهو من ذوي الهمم، وشقيقتها "عزة" (19 عامًا) الطالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، بالإضافة إلى شقيق أصغر يبلغ من العمر 8 سنوات.

واختتمت الطالبة حديثها بتوجيه الشكر والتقدير لأسرتها ومعلميها الذين آمنوا بموهبتها، مؤكدة أن التفوق لا يحتاج سوى إلى الإصرار، والعمل الجاد، والثقة في الله وفي قدرة الإنسان على تحقيق أحلامه مهما بدت بعيدة.

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الشهادة الاعدادية امتحانات الدقهلية

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