"ميسي الفتى المدلل وحكم عليه استفهام.. خبير تحكيمي يشن هجوما على فيفا

هاجم توفيق السيد خبير اللوائح ونائب رئيس لجنة الحكام المصرية السابق، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن التحكيم في كأس العالم 2026.

وشهدت مباراة الأرجنتين والجزائر التي انتهت بفوز الأول 3-0، حالة تحكيمية مثيرة للجدل، بعدما طالب لاعبو الجزائر بطرد ليونيل ميسي لتدخله –الذي اعتبره البعض عنيف – على المدافع عيسى ماندي.

خبير تحكيم يشن هجوما على فيفا

قال توفيق السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "حكم مباراة الأرجنتين والجزائر سيمون مارتشينياك هو الفتى المدلل للفيفا والمنتخب الأرجنتيني وميسي بشكل خاص، ميسي استحق الطرد مليون بالمئة، والحكم كان من المفترض أن يشهر البطاقة الحمراء لميسي للعب العنيف".

وأضاف: "سيمون عليه علامات استفهام كبيرة، هو لم يحكم مباراة منذ عام للإصابة، وتم اختياره لكأس العالم لتنفيذ بعض المهام للفيفا، ومن هذه المهام لعبة ميسي التي استحقت طرد، لم يحصل عليه دون سبب معلوم وعلامات استفهام".

واختتم: "تقنية الفيديو "الفار" عليها علامات استفهام مش طبيعية، ميسي فتى الفيفا المدلل لا يطرد، التحكيم سيء جدا والشيء المضيء الوحيد هو طاقم التحكيم المصري".

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