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إسماعيل فرغلي وصبحي خليل يشاركان في جنازة محمد مرزبان بالملابس البيضاء

كتب : سهيلة أسامة

05:21 م 17/06/2026 تعديل في 06:16 م
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    إسماعيل فرغلي وصبحي خليل من جنازة الراحل محمد مرزيان (3)
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    الصورة الأولى من استعدادات جنازة الفنان محمد مرزيان (2)_1
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    إسماعيل فرغلي وصبحي خليل من جنازة الراحل محمد مرزيان_1

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تصوير- هاني رجب

حرص الفنانان إسماعيل فرغلي وصبحي خليل على حضور جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان، التي أُقيمت اليوم الأربعاء من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وظهر الفنانان مرتديين الملابس البيضاء تنفيذًا لوصية الراحل، كما حرصا على تقديم واجب العزاء ومساندة أسرة الفنان الراحل وأبنائه.

وكان محمد مرزبان رحل عن عالمنا صباح اليوم متأثرًا بإصاباته إثر حادث سير تعرض له قبل أيام أثناء مشاركته في جولة للدراجات النارية.

تفاصيل الحادث

وتعرض الفنان الراحل لحادث سير قبل أيام، نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات محافظة الإسماعيلية، حيث خضع للعلاج داخل غرفة العناية المركزة.

آخر أعمال محمد مرزبان

وكان آخر ظهور فني للفنان الراحل من خلال مشاركته في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي عُرض عبر منصة "شاهد"، وحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور خلال الفترة الماضية.

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إسماعيل فرغلي صبحي خليل محمد مرزبان

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